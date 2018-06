La acción de Netflix cayó 6.47%, su mayor caída diaria en dos años

La empresa se vio afectada en parte por las amenazas de restricciones a inversiones tecnológicas.

La cotización de la empresa de difusión de contenidos, Netflix, perdió fuerza este lunes y cayó un 6.47% en la sesión, su mayor caída diaria desde julio del 2016, según datos de FactSet. El precio de cierre de la sesión fue de US$384.48 por acción, en parte por las restricciones de inversión filtradas en Bloomberg y The Wall Street Journal que aplicaría la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a todos los que intenten robar tecnología estadounidense, y por el despido de un alto ejecutivo de la compañía.

Con el resultado del lunes, las acciones de la compañía cayeron por tercer día consecutivo de negociación. Según Bloomberg, la Casa Blanca prevé una serie de medidas que permiten considerar toda participación china en empresas estadounidenses del sector tecnológico, en particular de coches eléctricos, de robótica o de aeronáutica, como amenazas a la seguridad. The Wall Street Journal agregó que Trump busca bloquear las aspiraciones de China de ser un líder global en diez áreas tecnológicas, como recoge su programa de modernización “Made in China 2025”.

artículo relacionadoTelefónica llegó a un acuerdo con Netflix: integrará el servicio de streaming a sus plataformas

Mnuchin calificó de mentiras las informaciones divulgadas por los medios estadounidenses, pero agregó que las limitaciones a la inversión que impondrá esta semana la entidad no son específicas para China sino que se aplicarán “a todos los países que estén intentando robar nuestra tecnología”, según sostuvo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin. Un funcionario del Gobierno dijo a Reuters el domingo en la noche que el Tesoro estadounidense estaba esbozando restricciones que impedirían que firmas con al menos un 25% de capital chino compren empresas de Estados Unidos con “tecnología industrialmente significativa”.

Recientemente Jonathan Friedland, director de comunicaciones de Netflix, fue despedido por Reed Hastings, director ejecutivo de la compañía, debido al uso de términos racistas en más de una ocasión dentro de la empresa de streaming. Según reportes de CNN en Español la revista Variety obtuvo una copia de un memorándum que Hastings envió a los empleados, en el que se señalaba que Friedland empleó la palabra nigger—que significa negro de forma peyorativa— en dos ocasiones puntuales y la primera de estas tuvo lugar durante una reunión con el personal de relaciones públicas.