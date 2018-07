EEUU: Tribunal ordenó a PwC pagar US$625 millones por auditoría de banco

Según la jueza, la firma no hizo “lo suficiente” para descubrir los fraudes que llevaron a la quiebra a Colonial Bank.

La juez federal de Alabama, Bárbara Jacobs Rothstein, ordenó a PwC pagar US$625 millones a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por su sigla en inglés) por la auditoría que realizó al banco estadounidense, Colonial Bank, antes de su colapso en 2009. De acuerdo al Financial Times, el monto representa la mayor indemnización jamás solicitada contra una empresa de contabilidad.

De acuerdo al juzgado, PwC no hizo “lo suficiente” por descubrir un fraude que involucraba hipotecas inexistentes y que finalmente derivó en la quiebra de Colonial Bank. Bloomberg agregó que la jueza descubrió que que la firma había fallado en sus auditorías del banco de 2003 a 2005 y en 2008, dado que “no diseñó sus auditorías para detectar fraudes”, según sostuvo Jacobs en diciembre.

artículo relacionadoGraña y Montero: el problema con PwC que aplazó la auditoría de sus estados financieros

The Financial Times anotó que PwC había instado al tribunal a limitar los daños a US$307 millones. Phil Beck, abogado de Bartlit Beck que representó a la empresa, dijo que estaban “decepcionados” por la decisión y que no creen que la FDIC tenga derecho a la recuperación de los daños. Agregó que el tribunal había encontrado previamente que “numerosos empleados” en Colonial interferían con sus auditorías.

Colonial Bank fue el 25º banco más grande del país cuando se hundió, con más de US$26,000 millones en activos y 340 sucursales. La FDIC, que cubre a los depositantes cuando los bancos fallan, perdió aproximadamente US$2.8 billones por su caída. PwC informó que apelará la decisión.