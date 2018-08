EEUU: IBM patentó un sistema que permite la entrega de café con drones

El invento utilizaría sensores y datos sobre el sueño y el horario del cliente para determinar si necesita café.

La compañía de tecnología IBM patentó en Estados Unidos un sistema inteligente de drones para repartir café entre sus trabajadores y en cafeterías con aviones no tripulados. De acuerdo a The Financial Times, los drones dispondrían de cámaras y sensores biométricos que pueden enviar café a los empleados o clientes que se encuentren en las instalaciones donde operen estas máquinas, incluso antes de que lo soliciten.

En el documento presentado ante la Oficina de Patentes de EEUU, IBM detalló que el sistema podría usarse en oficinas para mantener a los empleados alertas, o en cafeterías para aumentar las ventas. Los sensores podrían activarse como respuesta a una mano agitándose, de forma similar como ahora ocurre con algunos dispositivos móviles en el caso de fotos, o mediante una aplicación.

Para reconocer que los empleados necesitan café los sensores podrían detectar la dilatación de la pupila de la persona o sus expresiones faciales, anotó la compañía. Además el invento se basará en datos como la calidad del sueño —y la hora a la que se haya despertado—, la presión sanguínea y el horario de reuniones del potencial cliente para determinar su necesidad de cafeína.

La patente relata con detalle los componentes del invento y explica que el café se enviaría en bolsas a prueba de goteras y fugas para estar seguros en caso de que los drones se chocaran y derramaran la bebida. Además, asegura que todos los pasos del proceso, incluso la preparación del café y la colocación en los drones, se podría automatizar para que no haya necesidad de intervención humana. IBM se negó a comentar al medio estadounidense si la iniciativa podría implicar la apertura a nuevos negocios.