Telefónica llegó a un acuerdo con Netflix: integrará el servicio de streaming a sus plataformas

A través de un video en Twitter, los CEO de ambas compañías anunciaron el acuerdo, que se implementaría a fin de año.

Telefónica y Netflix anunciaron un acuerdo global por medio del cual los servicios de la compañía de streaming se integrarán a las plataformas de video y televisión de Telefónica. El acuerdo aplicará para los mercados de Europa y de América Latina, y se comenzaría a implementar a partir de finales del 2018.

Just had a call with @reedhastings, the CEO of @Netflix. I think @Telefonica customers are going to love this announcement, right Reed? 😉 pic.twitter.com/kfhzH2M8bQ

