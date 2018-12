Osiptel ratificó multa por S/1.8 millones contra Bitel

El organismo confirmó la sanción, en parte, por activar líneas móviles sin usar el sistema biométrico.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) ratificó una multa de 446.1 UIT, equivalente a S/1.8 millones, a la empresa Bitel por activar líneas móviles sin usar el sistema biométrico, no mantener la suspensión de líneas que no fueron validadas con la Reniec y remitir información incompleta al organismo regulador. La vietnamita aún puede apelar ante las instancias judiciales.

El Osiptel detalló que le impuso una multa de 237 UIT a la operadora por activar 11 líneas móviles sin utilizar el sistema biométrico y activar 48 líneas móviles a través del sistema no biométrico sin seguir el procedimiento previsto, lo que tipifica como una infracción muy grave.

Indicó que Bitel fue sancionada con 51 UIT por no mantener la suspensión parcial de 275 líneas que correspondían a abonadosprepago cuyo registro presentaba situaciones de no correspondencia con la información del Reniec y que no fueron validadas; con 51 UIT por no mantener la suspensión total de 221 líneas que correspondían a abonados que tenían la condición de persona natural con más de cinco pero menos de once líneas registradas a su nombre, y que no fueron validadas, y; 66 líneas correspondientes a abonados prepago que no fueron validadas.

Asimismo, detalló que se le impuso otra multa de 107.1 UIT por no remitir la información solicitada por el Osiptel. Fuera de las sanciones económicas, el organismo regulador le impuso también una amonestación adicional por activar cuatro líneas móviles en puntos de venta no informados como distribuidores autorizados.