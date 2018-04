Volkswagen: nuevo CEO impulsará los autos eléctricos y reordenará la compañía

Herbert Diess anunció un cambio cultural para superar el efecto del escándalo de los coches diésel.

Herbert Diess, el nuevo presidente del Comité Ejecutivo de Volkswagen, prometió este viernes reformar la compañía y poner un especial acento en mejorar las tecnologías de autos eléctricos y autónomos. El ejecutivo también manifestó que analizará una venta de activos y que buscará convertir el conglomerado en una compañía más reducida con marcas fuertes, detalló la agencia Reuters.

En su primera conferencia de prensa como presidente ejecutivo de la automotriz, Diess dijo que analizará los diferentes activos de la cartera de Volkswagen y evaluará si deberían mantenerse. “Revisaremos todas las opciones”, explicó Diess, agregó que esto podría incluir invertir en los negocios o buscar una venta de algunas participaciones que no forman parte del negocio principal, como es el fabricante de motos Ducati, que ahora es del fabricante de autos de la gama alta Audi. No obstante, subrayó que la nueva estructura del grupo no supondrá una “revolución” en la compañía.

El líder del grupo alemán anunció que Volkswagen creará seis áreas de negocios: Volumen (Volkswagen, Skoda y Seat); Premium (Audi); Superpremium (Porsche, Bentley, Bugatti y Lamborghini); Industriales y Autobuses; Compras y Componentes; Financiera y Tecnologías de la Información del Vehículo. Además crearán una cartera especial en China. “China es tremendamente importante para el grupo en cuanto a ingresos y ganancias. China será líder en lo que respecta a los autos eléctricos”, afirmó.

Diess también manifestó que seguirá impulsado el programa Transform 2025+. En dicho plan Volkswagen se pone como meta producir 30 nuevos autos eléctricos en los próximos años hasta el 2025, además de enfocarse en la conducción automática de unidades. De acuerdo al expresidente ejecutivo Müller, la facturación de los autos eléctricos explicarían entre el 20 y el 25% del volumen de negocios total de la compañía en siete años.

El austriaco reemplazó a Matthias Müller, quien se convirtió en director ejecutivo de Volkswagen en septiembre del 2015, luego de que la compañía admitiera que falsificó las pruebas de emisiones de gases de 11 millones de sus modelos diésel a nivel mundial. “Hemos perdido una gran cantidad de confianza en Alemania, pero también en el resto del mundo. La tarea en los próximos años es recuperar la confianza perdida y la única posibilidad es implementar un cambio cultural”, admitió Diess. Hasta ahora, la crisis le ha costado a la compañía más de US$25,000 millones en recompras, multas y compensaciones.

Según El Universal la empresa además anunció la nominación al directorio del actual portavoz del comité de empresa, Gunnar Kilian, quien se convertirá en responsable de recursos humanos en sustitución de Karlheinz Blessing. El presidente de su filial Porsche, Oliver Blume, también se unirá al directorio de Volkswagen.