Air France: acciones cayeron más de 9% tras la dimisión de su CEO

El gobierno francés anunció que no asumirá la deuda de la aerolínea. Este lunes inició la jornada de huelga n° 14.

Las acciones de Air France-KLM, uno de los grupos aéreos más importantes del mundo, cayeron el lunes luego de la dimisión de su presidente ejecutivo, Jean-Marc Janaillac, debido al rechazo de su propuesta de mejora salarial para poner fin a las huelgas que afectan a la compañía desde hace más de dos meses. A esto se suma la negativa del gobierno francés de asumir la deuda de la aerolínea.

Las acciones del grupo bajaron 9.83% al cierre de la jornada en la bolsa de París. El precio de cierre de la sesión fue de 7.30 euros por acción, su nivel más bajo desde el 19 de abril de 2017. Dicha baja le implicó a la aerolínea la pérdida de 341 millones de euros en capitalización de mercado, anotó El Pulso. Las acciones de Air France-KLM han bajado casi un 50% desde el inicio de 2018.

El pasado 4 de mayo el grupo franco-holandés informó que el 55.44% de los trabajadores de Air France había rechazado el acuerdo de “pago plurianual” propuesto por Jean-Marc Janaillac, que consistía en un incremento salarial de 2% en el 2018 así como un 1.65% para el trienio 2019-2021 (un acumulado del 5%) subordinado a un pacto de crecimiento. Los sindicatos, en cambio, reclamaban una subida del 3.8% inmediata en consecuencia con la inflación acumulada entre 2012 y 2017. Por otro lado, también demandan otra subida de 1.3% en octubre para igualar la inflación estimada para 2018, anotó El País.

“Este voto es el resultado de un malestar. Como había prometido, asumo las consecuencias de este voto y presentaré mi dimisión en los próximos días”, afirmó en conferencia de prensa el CEO de Air France. El anuncio de Jean-Marc Janaillac coincidió con la divulgación de los resultados del primer trimestre del 2018, en los que Air France-KLM aumentó sus pérdidas a 269 millones de euros.

En entrevista con BFMTV, el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, advirtió el domingo que el Estado, que tiene el 14% del capital de Air France-KLM, no asumirá las deudas de la aerolínea. “El Estado no está para venir a salvar empresas que no hagan los esfuerzos necesarios de competitividad”, sostuvo tras lanzar una advertencia a los huelguistas, que a su juicio reclaman subidas de salarios “injustificadas”.

“Nuestras demandas están lejos de ser astronómicas”, manifestó a su turno Yannick Floc’h, vicepresidente del Sindicato Nacional de Pilotos de Línea (SNPL, por sus siglas en francés). Agregó que existe espacio para encontrar un término medio entre las propuestas de la compañía y el sindicato. “Creo que podemos encontrar una salida”, señaló.

SITUACIÓN FINANCIERA

Air France-KLM —formada por Air France y sus marca Joon y Hop!, KLM y Transavia—perdió 269 millones de euros en el primer trimestre, un 88.1% más que en similar periodo del año anterior, afectado por la mayor competencia de las aerolíneas low cost, así como la perspectiva de un precio más alto del petróleo y las huelgas de los trabajadores Air France, que hoy viven su decimocuarta jornada de huelga. El ebitda del grupo ascendió a 621 millones de euros, un 4.2% menos que el primer trimestre del 2017.

Entre enero y marzo, el resultado operativo de Air France presentó un déficit de 118 millones de euros, que incluyó un impacto negativo de unos 75 millones por los paros convocados por los sindicatos. “Las huelgas de Air France han influido en el rendimiento económico del grupo”, manifestó el grupo en un comunicado. No obstante, la deuda neta disminuyó en 285 millones de euros y quedó en 6,282 millones de euros en dicho trimestre.