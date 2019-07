Municipalidad de Lima aprobó sistema 'Pico y placa' para restringir el tránsito vehicular

La ordenanza fue aprobada con 18 votos a favor y 15 en contra empezará a aplicarse a partir del lunes 22 de julio.

El Consejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aprobó la ordenanza, con 18 votos a favor y 15 en contra, que implementa el sistema ‘Pico y placa’ para restringir el tránsito de vehículos en cinco ejes principales de Lima. La medida empezará a aplicarse desde el 22 de julio y se aplicará durante la realización de los Juegos Panamericanos 2019.

Esta restricción se aplicará a cinco ejes principales de la ciudad de lunes a jueves sin considerar los feriados. En una primera etapa, que empezará el 22 de julio, la restricción se realizará en las siguientes rutas: corredor amarillo, Panamericana Norte (desde óvalo Naranjal) – Evitamiento – Panamericana Sur (hasta Alipio Ponce); corredor rojo, Javier Prado (desde óvalo Huarochiri) – Sánchez Carrión – La Marina (hasta Elmer Faucett); y corredor azul, Tacna (desde Jr. Conde de Superunda) – Garcilaso – Arequipa (hasta óvalo Miraflores).

artículo relacionadoJorge Muñoz planteará nulidad si Línea Amarilla no reduce tarifas de peaje

La segunda etapa se aplicará desde el 5 de agosto y comprenderá las siguientes rutas: Paseo de la República (desde Bajada de Armendáriz) – Plaza Grau; y la avenida Canadá (desde Circunvalación hasta Paseo de la República).

La medida ‘Pico y placa se ejecutará cuatro días a la semana, de lunes a jueves, desde las 6:00 am hasta las 10:00 am y de 5:30 pm a 9:30 pm. Así, los vehículos con las placas que terminen en número par o cero no podrán circular los lunes ni miércoles, y los vehículos que terminen en impar no podrán hacerlo los martes y jueves. Además, se aplicará solo para los vehículos de las categorías M1 (autos) y N1 (pick up).

Entre el lunes 22 y el jueves 25 de julio se realizará el periodo de prueba, y a partir del 5 de agosto se aplicarán las multas. Las sanciones que impondrían la Policía Nacional del Perú serían de S/336. La PNP desplegaría un total de 250 agentes de tránsito para verificar el cumplimiento de la norma, y habrán 80 cámaras que colocarán fotopapeletas.