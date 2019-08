Donald Trump anuncia más aranceles sobre importaciones chinas

El presidente de los Estados Unidos indicó que desde el próximo mes se impondrá un “pequeño arancel adicional” de 10% a una canasta de productos de un valor de US$300 mil millones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que nuevos aranceles del 10% sobre importaciones de productos chinos valorados en US$300,000 millones a partir del 1 de septiembre, mientras continúen las negociaciones por mejorar las relaciones comerciales entre ambos países.

“Las negociaciones comerciales continúan, y durante las conversaciones Estados Unidos comenzará, el 1 de septiembre, a imponer un pequeño arancel adicional de 10% en los restantes US$300.000 millones de bienes y productos procedentes de China a nuestro país”, dijo Trump a través de Twitter.

“Esto no incluye los 250.000 millones de dólares que ya tienen aranceles del 25%”, agregó.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019