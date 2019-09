Estados Unidos: Congreso inició proceso de impeachment contra Donald Trump

Medida se inició luego de conocerse que Trump habría pedido ayuda a Ucrania para desprestigiar a un rival político.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que se iniciará una investigación formal para un juicio político la investigación después de una reunión a puerta cerrada con legisladores demócratas, en la que dijo que la conducta de Donald Trump parecía haber socavado la seguridad nacional y violado la Constitución de Estados Unidos.

“El presidente debe rendir cuentas. Nadie está por encima de la ley”, dijo Pelosi, quien durante meses había sido reacia a intentar juzgar a Trump.

El mandatario republicano respondió rápidamente por Twitter, calificando a la investigación como una “caza de brujas de porquería”.

Such an important day at the United Nations, so much work and so much success, and the Democrats purposely had to ruin and demean it with more breaking news Witch Hunt garbage. So bad for our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019