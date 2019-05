INEI: exportaciones totales cayeron 13.13% en marzo

El resultado se debió la reducción en 18.19% de exportaciones tradicionales, las cuales sumaron US$2,524 millones.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que las exportaciones totales del Perú se redujeron 13.13% interanual en marzo y alcanzaron los US$3,581 millones. En el mismo mes del año anterior, las exportaciones totales sumaron US$4,122 millones. Aunque esta caída fue la más grande del 2019 —en enero cayó 4.61% interanual y en febrero 4.78% interanual—, mostró una ligera recuperación con respecto a los resultados de marzo, que alcanzaron los US$3,409 millones.

Así, las cifras de marzo se debieron principalmente por la reducción en las exportaciones tradicionales, que cayeron 18.19% con US$2,524 millones respecto a los US$3,085 millones del mismo mes del año anterior. También fue mayor a las caídas de de enero (-10.26%) y febrero (-5.3%).

Sin embargo, las exportaciones no tradicionales sí mostraron una recuperación y aumentaron 1.68% con US$1,041 millones respecto a los US$1,024 millones de marzo del 2018. De igual manera, tuvo un mejor resultado de crecimiento interanual que en febrero, cuando cayó 3.8%. En enero creció 9.51% con respecto al mismo mes del año anterior.

“Los productos no tradicionales que registraron crecimiento fueron los agropecuarios, pesqueros y los químicos; mientras que disminuyeron los textiles, metal mecánicos, sidero metalúrgicos y mineros no metálicos. Entre los productos tradicionales que presentaron comportamiento negativo figuraron los mineros, así como petróleo y gas natural; no obstante, crecieron los embarques de productos pesqueros y agrícolas”, señaló el INEI.

Por sectores

En cuanto al crecimiento por sectores, el consumo interno de cemento aumentó 5.25% interanual en marzo del 2019. Esto se explicó debido a la continuidad de obras de construcción de edificios para viviendas y oficinas, así como mayores obras en unidades mineras.

En cuanto al sector de Minería e Hidrocarburos, éste aumentó 0.15% interanual gracias al crecimiento de la actividad de la minería metálica (0.25%), el cual estuvo asociado a la mayor producción de estaño (29.5%), plomo (5.7%) y cobre (4.8%). Sin embargo, disminuyó el oro (-0.3%), zinc (-0.4%), plata (-10.3%), hierro (-11%) y molibdeno (-19%).

Mientras que el subsector de Hidrocarburos disminuyó 0.44% por la menor extracción de líquidos de gas natural (-1.7%) y petróleo crudo (-1.0%); sin embargo, la producción de gas natural se incrementó en 2.9%.

Del mismo modo, el sector Pesca cayó 7.42% por la nula captura de anchoveta para el consumo industrial (-100%). Además, la producción para el consumo humano directo de origen marítimo se redujo 6.62% por la menor disponibilidad de especies para el consumo de congelado (-10.3%) y consumo en estado fresco (-6,0%); en cambio, aumentó el desembarque de especies para la preparación de enlatado (33.5%) y curado (3.2%).

Además, según información aportada por la SUNAT, la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) Interno fue de S/329 millones, lo cual fue 27.42% más de lo reportado en marzo de 2018. Por su parte, el IGV creció 2.69% en marzo con S/2,650 millones.