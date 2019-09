Consumo interno de cemento creció 11.4% en julio

El el séptimo mes del año los sectores de pesca, hidrocarburos y los créditos de consumo también mejoraron sus desempeños.

El consumo interno de cemento aumentó en 11.44% en julio en comparación con el mismo mes del año pasado y registró la segunda tasa más alta en lo que va del año según el informe de avance coyuntural de INEI.

Este comportamiento positivo se sustentó en la continuidad de obras de construcción en unidades mineras, centros comerciales, edificios multifamiliares y oficinas, según la entidad.

Asimismo, el sector Pesca creció en 52.33%, por la mayor captura de especies para consumo industrial (232.57%) y consumo humano directo de origen marítimo (23.89%).

El resultado favorable de la pesca para uso industrial se sustentó en el desembarque de 200 mil toneladas de anchoveta, en comparación con lo reportado en julio del año 2018 (60 mil toneladas).

En el sector Minería e Hidrocarburos se registró un aumentó en 0.26% como resultado de la mayor actividad del subsector hidrocarburos (5.24%). Este crecimiento fue afectado por el subsector de minería metálica que disminuyó 0.59% explicado por la menor producción de plata, zinc, oro, plomo y estaño vinculado al menor tonelaje tratado por bajas leyes en minerales, el agotamiento de las reservas en las minas auríferas que se encuentran en la etapa de cierre progresivo de sus operaciones. En positivo, creció la extracción de molibdeno, hierro y cobre (4.3%).

En el sector eléctrico se registró un crecimiento de 4.71% ante la mayor generación de energía hidroeléctrica (3.66%), termoeléctrica (4.45%) y renovable (19.35%).

Además, los créditos para consumo crecieron en 14.57% en comparación con similar mes del año 2018. Además, crecieron los créditos hipotecarios para vivienda (9.19%) y los créditos corporativos para grandes, medianas, pequeñas y microempresas (4.97%).

Con información al 28 de agosto del presente año, en julio de 2019, las exportaciones totales disminuyeron en 3.23% en comparación con similar mes del año anterior; debido a los menores envíos de productos tradicionales (-8.092%); mientras que aumentaron los envíos de productos no tradicionales (13%).

Entre los envíos tradicionales que reportaron disminución figuraron los productos mineros, pesqueros, petróleo y gas natural; sin embargo, aumentaron las exportaciones agrícolas. Los productos no tradicionales que destacaron por sus mayores envíos fueron agropecuarios, textiles, pesqueros, químicos, siderometalúrgicos y minería no metálicos; no obstante, se redujo la exportación de productos metal mecánicos.