Acción Popular presentó proyecto para regular a trabajadores de plataformas digitales

La norma plantea que los trabajadores tengan una relación de dependencia con las empresas.

El congresista Miguel Román, de la bancada de Acción Popular, presentó un proyecto de ley cuyo objetivo es regular el trabajo de las personas que laboran mediante aplicaciones móviles. La documento fue entregado a la mesa de partes del Congreso el pasado 4 de abril. La iniciativa plantea que exista una relación de dependencia entre esa persona, que se denominaría ‘trabajador digital’, y la empresa que ofrece servicios mediante la aplicación.

De otro lado, propone que la empresa asuma responsabilidad frente a los clientes por los servicios del ‘trabajador digital’, que pueda establecer ciertos requisitos para ellos y que asuma el costo de capacitarlos. En lugar de una remuneración, el ‘trabajado digital’ recibirá una comisión en periodos quincenales o semanales. Además, podrán renunciar con una anticipación de 15 días, aunque la empresa podría exonerarlo de ese plazo.

Por tratarse de un colaborador de confianza, la empresa podrá despedir al ‘trabajador digital’ sin expresión de causa dándole un plazo de 15 días. Si decide no otorgarle este plazo, deberá pagarle una indemnización equivalente a esos 15 días.

Los ‘trabajadores digitales’, de otro lado, no podrán laborar si no están activos en el sistema de seguridad social. La empresa deberá asumir la verificación del registro, inscripción y cotización del trabajador. De no hacerlo, será sancionada por el Ministerio de Trabajo según el reglamento que emita esta entidad.

El proyecto también propone que el trabajador y la empresa tomen un seguro para el desarrollo de sus actividades, según el riesgo. El valor de la póliza de seguro no podrá ser asumida exclusivamente por el ‘trabajador digital’. El seguro debe cubrir posible muerte o incapacidad total y permanente, sea por un accidente o por un hurto o robo.

Finalmente, las empresas deberán crear las condiciones y mecanismos para que los ‘trabajadores digitales’ puedan agremiarse.