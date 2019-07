'Pico y placa': Jorge Muñoz aseguró que sanciones se aplicarán por vía electrónica

La restricción vehicular empezará desde el lunes 22 de julio, y las multas se empezarán a colocar a partir del 4 de agosto.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, señaló que las multas por infringir la nueva ordenanza de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que restringe el flujo vehicular se colocarán de forma electrónica y que las notificaciones serán enviadas a los domicilios de los infractores. La medida se empezará a implementará a partir del lunes 22 de julio.

“La idea es aplicar la fiscalización electrónica para no interrumpir el flujo vehicular. Se está buscando la forma de que sea posible que les llegue una notificación a sus casas después de que hayan circulado fuera del horario”, señaló Muñoz en diálogo con Canal N.

Así, el alcalde también mencionó que existe un compromiso con la Policía Nacional del Perú para fiscalizar de manera electrónica con 80 cámaras, las cuales serán distribuidas en los cinco ejes principales donde se aplicará la restricción.

La marcha blanca terminará el 4 de agosto, y a partir de ese momento comenzarán aplicarse las multas electrónicas a los infractores, las cuales ascenderán a S/336. Asimismo, Muñoz resaltó que luego de la realización de los Juegos Panamericanos se evaluará si la medida será aplicada de forma permanente.

Cabe resaltar que el viernes 19 de julio el Consejo de la MML aprobó con 18 votos a favor y 15 en contra la implementación del sistema ‘Pico y placa’, el cual establece horarios y días para la circulación de vehículos livianos —categorías M1 (autos) y N1 (pick up)— dependiendo del número final de su placa (par o impar).

Esta medida se ejecutará cuatro días a la semana, de lunes a jueves, desde las 6:00 am hasta las 10:00 am y de 5:30 pm a 9:30 pm. Así, los vehículos con las placas que terminen en número par o cero no podrán circular los lunes ni miércoles, y los vehículos que terminen en impar no podrán hacerlo los martes y jueves.