'Pico y Placa': MML modificó horarios y precisó en qué zonas no aplicarán restricciones

La Municipalidad de Lima estableció 25 zonas de interconexión con los ejes viales en los que se aplican las restricciones.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) emitió hoy una ordenanza en la que modifica los horarios de del plan ‘pico y placa‘ y establece 25 zonas de interconexión con los cinco ejes viales en las que se aplican las restricciones de circulación. Los vehículos que circulen en esas zonas de interconexión no serán multados.

Desde el inicio de la implementación de ‘pico y placa‘, algunos conductores denunciaron que la policía multaba a los autos que utilizaban un tramo de la vía prohibida como conexión para ir de una vía a otra. Por ejemplo, los conductores que van por República de Panamá hasta la Vía Expresa e ingresan a ella para tomar la Subida de Armendáriz y descender a la Costa Verde.

Para evitar la imposición de multas a conductores que no tienen otra opción que utilizar las vías restringidas en algunos tramos y mejorar la aplicación del ‘pico y placa’, la MML estableció 25 zonas de interconexión. Además, el plan ‘pico y plaza‘ no se aplicará en las intersecciones viales ni en los óvalos de los ejes viales prohibidos.

artículo relacionadoMunicipalidad de Lima aprobó sistema 'Pico y placa' para restringir el tránsito vehicular

De otro lado, se ha reducido la extensión del tercer eje vial: Avenida Javier Prado (desde Óvalo Huarochiri)-Av. Sánchez Carrión-Av. La Marina (hasta Av. Elmer Faucett). El plan ya no aplicará desde el Óvalo Huarochiri, en La Molina, sino que ahora aplicará desde el Trébol de Javier Prado.

Asimismo, ‘pico y placa‘ ahora también aplicará a los vehículos particulares de Categoría M2, lo que incluye microbuses y camionetas de cuatro o más asientos. Finalmente, también ha variado al franja horaria en las mañanas: las restricciones ya no comenzarán a las 6:00 am, sino a las 6:30 am.