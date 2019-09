Minjus abre la puerta a que trabajadores sean videovigilados sin consentimiento

Las empresas que utilicen sistemas de videovigilancia no requieren el consentimiento de los trabajadores, pero deberán registrar la base de datos en el Ministerio de Justicia, según un proyecto de directiva

El Ministerio de Justicia (Minjus) publicó el proyecto de directiva que establece las disposiciones para el tratamiento de datos personales mediante sistemas de videovigilancia con fines de seguridad y control laboral. No registrar el banco de datos personales del sistema de videovigilancia es una infracción grave que implica una multa de hasta S/21,000.

De acuerdo al proyecto, el empleador deberá iniciar el procedimiento de registro de bases de datos ante el Minjus con la finalidad de formalizar su existencia. De esta manera, se legitima al empleador a efectuar controles y medidas para vigilar el desarrollo de las actividades laborales mediante cámaras. Sin embargo, no se requerirá de consentimiento del trabajador.

“Es una regulación que no me parece necesaria. A través de una directiva se crea un requisito adicional al imputar una falta y esto puede ser excesivo”, dice Franco Muschi, abogado del estudio Garrigues. “Ahora, si se quiere sancionar a un trabajador por una falta que se evidencia por un vídeo, éste tiene que adjuntarse, sino el despido será improcedente. Siempre ha habido una discusión sobre si el poner una cámara de vídeo constituye o no una violación del derecho a la intimidad del trabajador”, agrega.

artículo relacionadoMinjus: "Inscribimos un centenar de bases de datos a la semana"

De esta manera, el empleador podría iniciar un procedimiento si identifica conductas no adecuadas durante el desarrollo de la jornada laboral, como jugar vídeo juegos en linea. “El empresario tendrá mayores elementos de sanción, porque hasta antes de esta directiva la recomendación era que el trabajador firme algo que consienta que puede ser filmado”, comenta Muschi.

Sin embargo, en la carta de imputación de falta grave se debe entregar una copia del vídeo al trabajador, “cuando uno inicia un proceso de despido tiene que entregar al trabajador los elementos que permitan su derecho de defensa”, señala Jose Antonio Valdez, socio del estudio Olaechea.

Además, el empleador deberá comunicar a sus trabajadores que está usando los sistemas de videovigilancia y señalizar cuáles son las zonas en las que se encuentran las cámaras. Éstas deben estar ubicadas en espacios indispensables para realizar el control laboral y no debe extenderse a lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores (comedor, servicios higiénicos, vestuarios, otros), caso contrario las empresas podrían ser multadas hasta con S/420,000.

Las imágenes captadas solo se pueden almacenar por un periodo de 60 días y su acceso solo se dará para aquellas personas que cuenten con el legítimo derecho a su conocimiento. Las imágenes que den cuenta de presuntas infracciones laborales y accidentes de trabajo deben ser conservadas por un periodo de 120 días.