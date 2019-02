Estados Unidos creó un puente aéreo para ayudar a Venezuela

El gobierno de Donald Trump proyecta entregar más de 180 toneladas métricas de ayuda humanitaria en la frontera colombiana.

Estados Unidos envió ayuda hacia Venezuela con aviones militares cargados de toneladas de suplementos nutricionales, medicamentos y equipos de higiene. El envío se realizó a través de un puente aéreo habilitado en la ciudad fronteriza de Cúlcuta, Colombia.

Así, la admnistración de Donald Trump reafirmó su apoyo a Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, y al mismo tiempo aumentó la presión al régimen chavista de Nicolás Maduro.

“Este no es el primer envío y no será el último, no solo de parte de Estados Unidos sino de muchos otros países que se unirán a nosotros”, declaró en una rueda de prensa Mark Green, jefe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), quien además estuvo a cargo de la operación. El envío fue realizado en colaboración con el gobierno colombiano y los representantes de Guaidó ubicados en la frontera.

artículo relacionadoDonald Trump no descarta enviar militares a Venezuela

El asesor de seguridad internacional estadounidense, John Bolton, detalló que “durante los próximos días, Estados Unidos entregará más de 180 toneladas métricas de suministros preparados para Venezuela”.

Del mismo modo, Guaidó ha establecido diferentes puntos de acopio en las fronteras terrestres y marítimas de Venezuela. Después de dos semanas de haber solicitado la asistencia humanitaria, ya se han registrado más de 260 toneladas de ayuda de diversos países que se encuentran custodiadas y protegidas.

Por otro lado, Maduro ha ordenado a sus fuerzas de seguridad bloquear los suministros, luego de afirmar que son “migajas”que funcionarían como una excusa para una intervención norteamericana en el país. Guaidó, por su parte, busca resquebrajar el apoyo militar que tiene Maduro mediante la presión internacional y el envío de ayuda.

Así, el 23 de febrero se distribuirá la ayuda recibida con la ayuda de voluntarios, la iglesia católica y ONGs, según comunicó Juan Guaidó. Hoy se anunciarán los detalles de cómo se gestara la entrega de los suministros pese a la oposición de Maduro.