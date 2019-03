Juan Guaidó decretará estado de emergencia nacional en Venezuela

Asimismo, el presidente interino no descartó autorizar una intervención militar extranjera.

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, lideró otra marcha multitudinaria el día sábado en contra del régimen de Nicolás Maduro. Desde su regreso a Venezuela, Guaidó ha participado activamente de reuniones con la sociedad civil, empleados públicos y sindicatos para conciliar un esfuerzo conjunto que logre terminar con el mandato del líder chavista. El domingo anunció que el lunes 11 de marzo decretará el estado de emergencia nacional en Venezuela.

El jueves de la semana pasada un corte masivo de electricidad paralizó a la mayoría de las regiones de Venezuela durante más de 50 horas. Así, en medio del creciente descontento de los ciudadanos venezolanos, Guaidó reiteró que no ha descartado la autorización de una intervención militar extranjera. “Todas las opciones están sobre la mesa y lo decimos responsablemente”, dijo el líder de la oposición, quien además agregó que se utilizará el artículo 187 de la constitución venezolana “cuando llegue el momento”. Dicho artículo autoriza el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país.

Por otro lado, Nicolás Maduro señaló que un ciberataque, proveniente de Estados Unidos, fue el culpable de la falla en la central hidroeléctrica de Guri, la cual abastece al 70% de Venezuela. Sin embargo, Guaidó refutó dicha afirmación y señaló que la mala organización del gobierno, así como la reducción de inversión en la planta, fue la verdadera causa de la caída del sistema.

A través de Twitter, Guaidó señaló que las explicaciones oficiales eran irresponsables al afirmar que “el sabotaje fue un hackeo al sistema que controla la Red Troncal de Transmisión. Todos los técnicos coinciden en que eso es imposible por una razón simple: es un sistema analógico”

Del mismo modo, a través de la misma red social, Juan Guaidó afirmó que “nuestra Fuerza Armada no puede seguir siendo cómplice del usurpador de Miraflores. No puede seguir escondiéndolo, porque con él no es viable una solución. Mañana atentos a la información porque llegó el momento de dar el paso“.

artículo relacionadoJuan Guaidó: “La cadena de mando está rota”

Algunos minutos después, comunicó que el lunes decretaría el estado de emergencia en Venezuela.

No podemos voltear la cara ante la tragedia que vive nuestro país. He convocado para mañana a una sesión extraordinaria de la @AsambleaVE, donde solicitaré, en mi condición de Presidente (E), decretar Estado de Emergencia Nacional, con base en el artículo 338 de nuestra CRBV. — Juan Guaidó (@jguaido) March 10, 2019

En su discurso del fin de semana, Guaidó resaltó que la única forma de recuperar el poder era a través de las protestas ciudadanas. “No hay ninguna opción de salir de esto (el gobierno de Nicolás Maduro) que excluya la movilización en las calles“, dijo el lider.