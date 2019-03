JNE: Partido Morado logró inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas

El presidente del partido, Julio Guzmán, criticó las barreras electorales para el proceso de inscripción.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la inscripción del Partido Morado, liderado por el excandidato presidencial Julio Guzmán, en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). En el 2016, el JNE canceló la postulación de Guzmán con el partido Todos por el Perú, luego de identificar fallas administrativas en su estructura.

Así, el Partido Morado cumplió con presentar una cantidad de adherentes no menor al 4% de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional, “dentro de la circunscripción en la que la organización política desarrollará sus actividades y pretenda presentar candidatos”, informó el JNE. Del mismo modo, la ONPE verificó el número de firmas presentadas por el Partido Morado, la cual ascendió a 733,727 firmas válidas.

Otro requisito validado por el partido de Guzmán fue el de conformación de comités provinciales, el cual demanda la presentación de actas constitutivas que certifiquen la ubicación de estos comités en al menos un tercio de las provincias del país, así como en las dos terceras partes de los departamentos. Cada comité provincial debía estar conformado por un mínimo de 50 afiliados. El Partido Morado acreditó la existencia y funcionamiento de 104 comités provinciales.

Crítica al proceso

Por otro lado, Julio Guzmán criticó los requisitos para la inscripción de un partido político en Perú. “Las barreras que nosotros hemos pasado han sido increíbles, es casi inhumano. Pedimos a las autoridades electorales, al presidente Martín Vizcarra, que le baje la barrera electoral a los demás partidos desde ahora”, dijo Guzmán en una entrevista para radio Exitosa. “No es posible que haya candidatos que quieran participar en el 2021 y que no puedan porque no tienen firmas. Lo que deberían sustentar es una buena organización, no firmas”, agregó.

Además, Guzmán precisó que su partido ha logrado reunir 1.7 millones de firmas, aunque el JNE no haya reconocido la totalidad de éstas. “La primera fuente de financiamiento, la más importante, ha sido nuestra militancia. Hemos tenido 2.700 voluntarios brigadistas en 26 regiones del país. Somos una organización de verdad y venimos recolectando firmas desde mayo del 2016, casi tres años consecutivos llevamos en las calles”, aseguró.