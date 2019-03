Juan Sheput y Gilbert Violeta renunciaron a Peruanos por el Kambio

La bancada les había abierto un proceso sancionador tras rechazar un pedido de licencia de ambos congresistas.

Los congresistas Juan Sheput y Gilbert Violeta renunciaron hoy a la bancada de Peruanos por el Kambio, luego de que esa agrupación decidiera someterlos a un proceso sancionador y se negara a cambiar de nombre. Como se recuerda, el fin de semana el partido Peruanos por el Kambio, que acogió las candidaturas de los parlamentarios de la bancada en las elecciones del 2016, cambió de nombre a Contigo. Así, la agrupación oficialista quedará con nueve parlamentarios.

Antes de que la bancada acordara no cambiar de nombre, Sheput y Violeta solicitaron una licencia, pero les fue negada y Meléndez anunció la apertura de un proceso sancionador. La decisión de no cambiar de nombre, según informó Peruanos por el Kambio en un comunicado, se debe a que mantienen un “respeto a la población que los eligió bajo esa denominación y con el plan de gobierno que está vigente y desarrollándose ahora” bajo el gobierno del presidente Martín Vizcarra.

#RENUNCIO a la BancadaPPK. No me prestaré al juego perverso de la tiranía. Pedimos respeto al Partido y diálogo democrático y nos respondieron con un proceso administrativo sancionador que sólo busca expulsarnos de la bancada. Los principios no se negocian!!! pic.twitter.com/xlBTxcW8fM

— Gilbert Violeta (@gilbertvioleta) March 5, 2019