Las Bambas: 38 comunidades de Apurímac declararon paro indefinido

Los pobladores del distrito de Challhuahuacho, Cotabambas, exigen la liberación de los representantes de Nueva Fuerabamba.

Un total de 38 comunidades del distrito de Challhuahuacho en Cotabambas, Apurímac, acordaron declarar una huelga indefinida hasta que se ponga en libertad al presidente de la comunidad de Nueva Fuerabamba, Gregorio Rojas, y a los hermanos Frank y Jorge Chávez Sotelo, asesores de los comuneros. Esta decisión se realizó a pesar de que el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, llegó a la región el día lunes para reanudar el diálogo con los pobladores, quienes mantienen bloqueada la carretera desde hace más de 50 días.

Cabe resaltar que tanto Rojas como los hermanos Chávez Sotelo permanecen en detención preliminar debido a su vinculación con los delitos de extorsión en contra de la minera Las Bambas.

Así, el alcalde de Challhuahuacho, Porfirio Gutiérrez, señaló en una entrevista para RPP que la municipalidad respaldará la medida de fuerza y calificó de arbitraria la detención contra Gregorio Rojas. “Estamos muy consternados, llamo a los funcionarios del Estado a que de manera inmediata liberen al presidente de la comunidad de Fuerabamba […] El señor Rojas ha salido, de 600 compañeros, democráticamente elegido y ahora que lo traten como extorsionador eso no puede ser. Eso lo han entendido las dirigentes en el sur del Perú y por eso están molestos con el Estado“, comentó la autoridad.

Del mismo modo, el gobierno regional de Apurímac, así como los alcaldes de las provincias de Abancay, Andahuaylas, Antabambas, Aymaraes, Chincheros y Grau, mostraron a través de un comunicado su solidaridad y respaldo a la comunidad de Fuerabamba, “que vienen exigiendo al Gobierno Nacional y a la empresa minera MMG Las Bambas sus justas reivindicaciones”.

Por otro lado, el ministro del Interior, Carlos Morán, señaló que los comuneros han sido utilizados por los hermanos Chávez Sotelo. “Fiscalía tiene 15 días para investigar de acuerdo al plazo. Pero una cosa son los hermanos Chávez Sotelo como cabecillas de una organización criminal, quienes utilizaron la extorsión para obtener algo a su favor, y otra cosa son los comuneros, que han sido utilizados por estas personas”, dijo Morán a Canal N.

Mientras tanto, el viceministro de Gobernanza de la PCM, Raúl Molina, ha señalado desde Apurímac que se encuentran en la búsqueda de un intermediario que permita el acceso al diálogo con la comunidad. Luego de la detención de los representantes, la situación ha llegado a un punto muerto.

El ministro Ísmodes aseguró que no pueden ponerlos en libertad debido a que el caso es competencia del Ministerio Público. “Nosotros no tenemos que opinar sobre eso. La dirigencia exige su liberación como si fuera responsabilidad de nosotros. Nuestro interés es que sus derechos fundamentales estén protegidos porque se trata de un caso particularmente sensible en donde están involucrados dos tipos de personas: abogados y un líder comunal”, comentó durante una reunión con autoridades de Apurímac.