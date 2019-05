Jorge Muñoz propone la nulidad de los peajes de Lima

El acalde de Lima aseguró que los contratos de concesión de Línea Amarilla y Rutas de Lima podrían ser anulados.

Los contratos de concesión de los peajes de la Línea Amarilla y Rutas de Lima podrían ser suspendidos. El acalde de Lima, Jorge Muñoz, aseguró el miércoles que ha convocado a una sesión de concejo extraordinaria para evaluar la situación de estos peajes, los cuales fueron contratados con las constructoras OAS y Odebrecht.

Las declaraciones de Muñoz llegan un día después de que el Poder Judicial dictara la prisión preventiva por 18 meses para la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien está acusada de asociación ilícita y de haber recibido dinero de las constructoras mencionadas.

Asimismo, el burgomaestre señaló que espera llegar a un consenso con las diferentes bancadas del Concejo Metropolitano. “Va más allá de los colores partidarios, lo tenemos que ver como una unidad. Lo que queremos es que los ciudadanos tengan obras que no estén manchadas por la corrupción“, dijo el alcalde. Con respecto a la situación de Villarán, Muñoz aseguró que “está donde tiene que estar”.

Hoy he convocado al Concejo Metropolitano para enfrentar juntos, todos los partidos unidos en una sola fuerza, la grave crisis que ha manchado las obras que los ciudadanos de Lima necesitan. Los contratos de la corrupción no van. Los peajes de la corrupción no van.

