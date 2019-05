MML formalizó inicio de renegociación de contratos de peajes

La municipalidad exhortó a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada a que active el proceso de evaluación conjunta.

La Municipalidad de Lima solicitó a través de un acuerdo de consejo que la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada ejecute el proceso de evaluación conjunta con respecto a los contratos de concesión de los proyectos Rutas de Lima y Línea Amarilla.

Este proceso permite a la entidad pública titular del proyecto convocar a las entidades públicas competentes para evaluar las modificaciones contractuales respectivas. Asimismo, permite la participación del concedente, concesionarios, Invermet y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Así, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, indicó que notificará a Rutas de Lima y Línea Amarilla para realizar este proceso de evaluación. “En esa notificación estamos proponiendo un cronograma donde vamos a establecer plazos y vamos a buscar que sean plazos muy cortos. En lo personal, yo no quiero que esto (el proceso de evalución conjunta) no pase de 45 días hábiles”, señaló el alcalde durante una entrevista en Latina.

artículo relacionadoPeajes: cambios a los contratos podrían incluir cláusulas anticorrupción

“La sensible coyuntura en relación a los contratos de concesión, demanda la necesidad de convocar y reunir a las partes con la finalidad de renegociar los contratos de concesión aludidos (…) para lograr acuerdos que coadyuven a solucionar los problemas de la ciudad, buscando el equilibrio contractual y el beneficio de millones de ciudadanos”, señaló el texto emitido por el consejo municipal.

También se declaró de interés institucional la intervención de la Contraloría General de la República, y se dispuso la participación de la Procuraduría Pública Municipal para que ayude a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para las acciones legales que correspondan.

Por otro lado, el burgomaestre también señaló que en las futuras reuniones con las concesionarias buscará recuperar el equilibrio económico-financiero en los contratos y exigirá ejecutar las obras que no se han terminado o no se han realizado. Muñoz añadió que su administración apunta a que no se incrementen las tarifas en los 18 peajes de Rutas de Lima y Línea Amarilla.

Con respecto a los arbitrajes con las empresas concesionarias, el alcalde resalto que estos podrían solucionarse durante el proceso de evaluación conjunta. “Hay arbitrajes nacionales e internacionales. Hay un arbitraje que se está ventilando en Washington con Rutas de Lima y hay otro arbitraje que se está ventilando en París con Línea Amarilla. No se ha desistido de esta situación, pero si en esta conversación las cosas se arreglan, evidentemente podría terminar cerrando estos arbitrajes”, comentó Muñoz.