Reforma política: Comisión aprobó cambios constitucionales sobre reelección, suspensión y vacancia presidencial

Comisión de Constitución no llegó a aprobar el cambio sobre la procedencia de la cuestión de confianza por falta de quórum.

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó esta mañana modificar tres artículos de la Constitución: los 112, 113 y 114. Los cambios forman parte de la reforma política propuesta por el Ejecutivo. La última propuesta, relacionada al artículo n° 112, fue aprobada con cambios adicionales al planteado por el gobierno.

Así, la propuesta inicial para la modificación del artículo 112 indicaba que “no podrá ser elegido presidente de la República, de manera inmediata, el ciudadano que bajo cualquier título hubiere ejercido la Presidencia. Esta prohibición no alcanza al Vicepresidente cuando ha ejercido por menos de cuatro meses, en el último año de mandato”. Sin embargo, el texto final aprobado por la Comisión de Constitución no contempla esta excepción. En ese sentido, no podrían ser candidatos inmediatos a la presidencia ni el primer vicepresidente ni el segundo, bajo ninguna condición.

Asimismo, la modificación aprobada del artículo 113 establece que la Presidencia de la República puede ser vacada por “su permanente incapacidad física, debidamente comprobada, declarada por no menos de dos tercios del número legal de miembros del Congreso”.

Por su parte, la modificación al artículo 114 señala que la Presidencia se suspende por la incapacidad temporal del presidente, “debidamente comprobada, declarada por el Congreso de la República con el voto de más de la mitad del número legal de sus miembros”.

Cuestión de confianza

La Comisión de Constitución también presentó una modificación al artículo 133 de la Constitución, el cual se refiere a la procedencia del mecanismo de cuestión de confianza. Sin embargo, ésta añadió un contenido distinto a lo que planteó el Ejecutivo en su reforma. Así, la nueva modificación señala que “no procede la cuestión de confianza sobre iniciativas legislativas o su resultado“. Esto va en línea con una modificación al reglamento del Congreso, aprobado en marzo del 2018, que fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional (TC) en noviembre de ese año.

artículo relacionadoMartín Vizcarra anunció que presentará la cuestión de confianza al Congreso

Frente a esta propuesta, la congresista Marisa Glave, de la bancada de Nuevo Perú, aseguró que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre dicho tema y ha señalado que una limitación a la cuestión de confianza es inconstitucional y afecta el equilibrio de poderes. “Yo creí que tendríamos un debate diferente, pero siento que el que se está teniendo no está mirando lo que está pasando”, dijo Glave antes de abandonar la reunión.

[AHORA] #ComisióndeConstitución continúa debate propuesta de reforma constitucional del art. 133 de la Constitución Política del Perú, sobre la cuestión de confianza.

►Canal del Congreso TV (https://t.co/qTjeBag2ar )

►Radio Congreso (@Radio_Congreso pic.twitter.com/sq0obaDzGK — Congreso del Perú (@congresoperu) May 30, 2019

Así, la sesión se quedó sin quórum necesario para debatir y votar la modificación del artículo 133, y se tuvo que suspender. La presidenta de la Comisión, Rosa María Bartra, aclaró que estas modificaciones no tienen relación con el pedido explícito que realizó Martín Vizcarra durante su anuncio de cuestión de confianza, y que no responden a la coyuntura política, pues este dictamen ya había sido presentado mucho antes de que el presidente plantee la cuestión de confianza, y que enviará a los congresistas una nueva redacción sobre la modificación de este artículo.