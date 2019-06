Martín Vizcarra: "Si el Congreso rechaza la cuestión de confianza, sería la segunda vez"

Asimismo, el presidente del TC, Ernesto Blume, dijo que Vizcarra no está habilitado para imponer aprobación de reformas al Congreso.

El presidente Martín Vizcarra dijo que el tema “está absolutamente claro” con respecto al posible rechazo de la cuestión de confianza por parte del Congreso. Así, el mandatario aseguró que el Poder Ejecutivo interpretará dicha decisión como la segunda vez en la presente gestión presidencial.

“Está absolutamente claro, ya hubo una denegatoria (a la cuestión de confianza), esta sería la segunda denegatoria (dentro del periodo presidencial)”, añadió el jefe de Estado”, dijo Vizcarra.

Cabe resaltar que la Constitución establece que, si el Congreso rechaza dos cuestiones de confianza durante un mismo gobierno, entonces el presidente estará facultado para ordenar su cierre.

Sin embargo, Vizcarra se mostró optimista con respecto a que el parlamento sí aprobara su cuestión de confianza. “Nosotros sí creemos que (el Congreso) va a aprobar la cuestión de confianza y creo que en el tiempo y el plazo que se ha establecido se va a aprobar estos proyectos de ley que consideramos que son básicos“, comentó el presidente en declaraciones a la prensa en Yungay, Áncash, donde participó de un evento conmemorativo del terremoto de 1970.

Por otro lado, también aseguró que no ha alentado la disolución del Congreso. “Yo no aliento el pedido de la población de cierre del Congreso. Espontáneamente lo dicen, pero yo digo ‘no, vamos a respetar lo que dice la Constitución’. No alentamos. Sabemos que hay medidas y procedimientos que vamos a cumplir uno a uno”, comentó.

Habla el TC

Del mismo modo, el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, señaló a través de un comunicado que Martín Vizcarra “no está habilitado constitucionalmente” para imponer o forzar al Congreso la aprobación de una ley de reforma constitucional.

“Tenemos que entender que el sistema constitucional es un sistema afincado en un eje fundamental que es la tolerancia y respeto mutuo entre los peruanos”, comentó Blume, quien agregó que Vizcarra puede propiciar el diálogo colectivo a través del Acuerdo Nacional y que el país debe entrar en un clima de tranquilidad y serenidad.

Además, Blume señaló que, si el Congreso aprueba una ley de reforma constitucional, lo hace en ejercicio de su capacidad de poder constituyente y por lo tanto tiene rango constitucional, por lo que no puede ser observada por el Presidente de la República.