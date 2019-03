Carlos Oliva: "sin buena programación, haremos inversiones sin el impacto que deberían tener"

El ministro de Economía se presentó junto al presidente Martín Vizcarra en el foro de gestión de inversión pública.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, y el ministro de Economía, Carlos Oliva, resaltaron la necesidad de una participación multisectorial para el manejo de los fondos públicos durante el foro internacional “Nuevas tendencias en la Gestión de la Inversión Pública para la mejora del bienestar de la población”. Al evento acudieron representantes de distintas entidades públicas, gobiernos regionales y gobiernos locales, cooperación técnica y universidades.

Así, Oliva señaló que el éxito de la gestión pública depende de los operadores de este sistema. “Las normas pueden estar perfectas, ser el ejemplo mundial, pero si no tenemos a los servidores públicos con las capacidades, con las ganas, con el entusiasmo y con la calidad técnica que se requiera para poder implementar buenos proyectos de inversión, la verdad es que no vamos a poder avanzar“, dijo el titular del MEF.

En ese sentido, resaltó la capacidad de los gobernadores regionales para identificar con mayor facilidad las brechas de infraestructura productiva y social que existe en cada una de sus regiones. “Eso es lo que debe llevarnos hacer una buena programación de las inversiones. Éstas se hacen porque necesitamos darle un servicio de calidad a la población”, comentó Oliva. “Si no tenemos una buena programación, entonces el día a día nos va a avasallar y vamos a empezar a hacer inversiones que probablemente no tengan el impacto que deberían tener“, agregó.

Mayor orden

En otro momento, el ministro aseguró que en años anteriores se han verificado malas prácticas donde las autoridades públicas reducen la financiación de un proyecto grande para financiar otros más pequeños. “Al final no se hace ni el grande ni el chico, porque se atomizó tanto que a cada uno le otorgó 5% y nunca van a llegar al 100%. Esa es una práctica que se ha verificado en año anteriores y que les recomendaría encarecidamente que lo tomen muy en cuenta”, afirmó Oliva.

“Invierte.pe juega un papel central como un sistema administrativo del Estado que reúne un conjunto de reglas, procesos, metodologías y herramientas de información, que ayuda a que los recursos públicos de inversión se orienten a la creación y expansión de oferta de servicios de infraestructura”, mencionó Oliva, quien comentó que en el 2018 la inversión pública ascendió a S/32,988 millones, lo cual representó un récord histórico.

Por su parte, Martín Vizcarra señaló que la cantidad de gasto público invertido es un indicador que solo refleja un punto de vista. “Te dice cuánto has ejecutado, y la eficiencia solamente se ve en función de cuánto gastaste. Entonces, siendo un parámetro importante, no creo que sea el más relevante“, dijo el presidente. “A mí me parece que más importante de cuánto has gastado, es en qué has invertido y cómo lo has hecho”.

Por último, Vizcarra resaltó que las condiciones actuales, tanto políticas como económicas, se han homogenizado para que el Perú pueda obtener resultados más óptimos. “Ya se acabó el tiempo del ‘roba pero hace obra’, que surgió de la urgencia de la sociedad para tener proyectos“, dijo el mandatario. “Si tenemos una economía que está mejorando, si tenemos un acuerdo entre autoridades y sociedades de trabajar de manera honesta y transparente; entonces no dejemos pasar esta oportunidad”.