Sunat oficializó que entrega de reportes de beneficiario final sea en diciembre

Los principales contribuyentes deberán ser los primeros en reportar a las personas naturales que posee o controla la empresa.

La Sunat publicó hoy una resolución de superintendencia en la que oficializó que las empresas deberán reportar en en diciembre a sus beneficiarios finales. El beneficiario final es la persona natural que efectiva y finalmente posee o controla una empresa. El plazo aplica para empresas nacionales o transnacionales que sean consideradas como principales contribuyentes por la Sunat. Aún no se ha fijado fecha para que los fondos de inversión, fondos mutuos o fideicomisos reporten a sus beneficiarios finales.

Para determinar a su beneficiario final, las empresas deberán hallar a la persona que posea directa o indirectamente el 10% del capital, como mínimo. Si no la encuentran, deberán buscar a la persona que tenga el poder para designar o remover a la mayor parte de los órganos de administración de la empresa, así como para tomar acuerdos operativos, comerciales y financieros. Si tampoco la encuentran, podrán reportar a los directores o gerentes como beneficiarios finales.

artículo relacionadoBeneficiario final: última llamada a las empresas para reportarle a Sunat

Además de reportar a su beneficiario final, las empresas deberán conservar la información y documentación vinculada a él, actualizarla permanentemente, permitir la verificación de la Sunat y actuar con debida diligencia. Si el beneficiario final cambia, las empresas también deberán informar a la autoridad tributaria sobre ello. La obligación de la empresa no termina con la declaración que se haga en diciembre. Las sanciones por no reportar al beneficiario pueden llegar hasta los S/210,000 y por no almacenar la información llegarían a S/105,000.

En un análisis realizado por SEMANAeconómica, se advirtió que algunas empresas colocarían como beneficiarios finales debido a que recién han comenzado el trabajo para identificar a sus beneficiarios. La premura, la complejidad del levantamiento de información y la obligación de cumplir con el compliance serán factores que también llevarán a algunas empresas a reportar a sus mandos de primera línea.

“El beneficiario final tiene la obligación de identificarse ante la persona jurídica o ente jurídico. Si una vez notificado como posible beneficiario final se negara a identificarse, y la persona jurídica tiene un expediente que sustente que efectivamente está frente a un beneficiario final, está en la obligación de declararlo”, explicó a esta revista Palmer de la Cruz, intendente Nacional de Estrategias y Riesgos de la Sunat.