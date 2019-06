América Latina movilizó US$43,254 millones en M&A entre enero y mayo del 2019

Las fusiones y adquisiciones disminuyeron su número de operaciones en 8.62% y su valor en 10.10% interanual.

El mercado de fusiones y adquisiciones (M&A) por sus siglas en inglés, registró un capital movilizado de US$43,254 millones entre enero y mayo del 2019, según informó Transactional Track Record (TTR).

Así, solo durante el mes de mayo se registraron 129 operaciones, que alcanzaron un importe de US$5,655 millones. Aunque hubo un aumento del 4.03% en el número de operaciones, el importe de las mismas descendió en 24.95% con respecto a mayo del 2018.

En los cinco primeros meses del año se contabilizaron un total de 819 transacciones, de las cuales 335 publicaron su información y registraron un importe conjunto de US$ 43,254 millones, según reportó TTR. Esto significó una disminución del 8.62% en el número de operaciones y del 10.10% en el importe de éstas con respecto al mismo periodo del año pasado.

La transacción más importante fue la compra de Cosmos Agencia Marítima, que incluyó la transferencia del 100% de las acciones de Tritón Transports, Neptunia y su participación en Terminales Portuarios Euroandinos en Perú, por un total de US$315.7 millones en marzo.

Ranking por países

Brasil lideró el ranking de países más activos de la región con 453 operaciones, aunque reportaron un descenso del 6% en el capital movilizado en términos interanuales con un valor conjunto de US$ 25.628 millones. Le siguió México, con 112 operaciones valoradas en US$ 9.413 millones, y un descenso del 2% de su importe con respecto al mismo periodo de 2018.

Chile también se posicionó como uno de los países con más M&A en la región. Reportó 90 operaciones, lo que significó un aumento del 6% interanual, y un capital movilizado de US$ 4.112 millones. Por su parte, Colombia contabilizó 83 operaciones con un valor conjunto US$ 2.250 millones, mientras que Argentina tuvo un descenso de 51% en su capital movilizado, con US$ 2.019 millones.

Perú registró 55 operaciones, con un valor conjunto de US$ 1.920 millones, y una disminución de 56% en su importe respecto al mismo periodo del año pasado.