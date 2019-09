BBVA observa un "entorno inmejorable" para que los corporativos reperfilen deudas

El reperfilamiento de deuda, junto con las operaciones de M&A, mostrarán más dinamismo, comentó Javier Balbín, gerente general adjunto de BBVA Perú.

La banca corporativa se enfrenta a un entorno más desafiante que años anteriores ante la ausencia de nuevos proyectos públicos y privados grandes que requieran financiamiento. Ello, unido a un contexto de tasas bajas —que ya habría llegado a su límite—, ha aumentado el atractivo de operaciones como el reperfilamiento de deuda y fusiones y adquisiciones, indicó Javier Balbín, gerente general adjunto del BBVA Perú.

La desaceleración de la economía, y de la inversión privada en particular, ha llevado a la banca corporativa a mantener una posición más cautelosa. “El segmento corporativo en términos de inversión rentable está flat o está cayendo 1%”, señaló Balbín. “Para lo que queda del año y en primer trimestre del 2020 no veo grandes proyectos nuevos de financiamiento. No veo ninguno público, veo muy pocos proyectos privados relevantes”, agregó.

Por otro lado, las tasas de interés para créditos corporativos ya no descenderían más, a pesar de el reciente recorte de la tasa de referencia del BCR, pues ya están en niveles ‘bastante bajos’, señaló el ejecutivo. Actualmente la tasa de interés en soles para este segmento en soles se ubica en 3.61%, 1.3 puntos porcentuales menos que en enero, según la SBS.

En este contexto, el reperfilamiento de deuda es una operación recomendada. “Este entorno de alta liquidez local y global es un entorno inmejorable para que los clientes corporativos reperfilen deudas y abaraten sus costos financieros”, agregó Balbín.

Asimismo, el ejecutivo indicó que ante una menor demanda por financiamiento, surge espacio para mayores fusiones y adquisiciones. “En el mundo del M&A pueden surgir oportunidades interesantes, dado que algunas empresas puedan tener necesidad de conseguir liquidez. Se está viendo más oportunidad por ese lado”, acotó.