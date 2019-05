Apeseg: primas anualizadas de rentas particulares crecieron 81% en el primer trimestre

Tras la libre disponibilidad del 95.5% del fondo de pensiones para jubilados, las aseguradoras apuntan a las rentas particulares.

Las aseguradoras mantienen el interés por la renta particular, producto con el que el asegurado decide el plazo durante el cual recibirá una renta, en reemplazo de las rentas vitalicias de jubilación. Las primas anualizadas de los seguros de renta particular crecieron 81% al cierre del primer trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior, según la Asociación Peruana de Empresas de Seguras (Apeseg). Mientras tanto, las rentas vitalicias de jubilación se han mantenido en descenso desde que existe la ley que permite la libre disponibilidad del 95.5% del fondo de pensiones para quienes se jubilan en el Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Las primas anualizadas de renta particular alcanzaron los S/1,003 millones a marzo de 2019, registrando un crecimiento interanual de S/450 millones (81%). Así, el mercado de renta particular ya representa el 70% del valor del mercado de rentas vitalicias de jubilación, previo a la ‘Ley del 95.5’. “[La renta particular] al ser un producto temporal, recibe mayores montos de pensión”, señaló Apeseg en su comunicado.

Al cierre del primer trimestre de 2019, el total de primas de seguros anualizadas del sector alcanzó los S/13,254 millones, registrando un crecimiento de 14.7% en relación con el mismo periodo de 2018. La penetración de los seguros (primas/PBI) representó el 1.7%.

Asimismo, las primas del sector siguen impulsadas principalmente por los seguros de vida, ramo cuyas primas anualizadas reportaron un crecimiento de 25.9%, y alcanzaron los S/4,524 millones. El ramo de riesgos generales reportó un crecimiento de 11%, alcanzando primas anualizadas de S/4,834 millones, mientras que el ramo de accidentes y enfermedades reportó un crecimiento de 7.9%.

Respecto a la discusión sobre una reforma integral del SPP anunciada por el gobierno, Eduardo Morón, presidente de Apeseg, opinó que la reforma debe enfocarse en posibilitar que todos los peruanos tengan acceso a una efectiva protección durante toda su vejez vía una pensión. “Los esfuerzos del gobierno a través del compromiso de recursos del Tesoro Público deben estar dirigidos a facilitar este objetivo”, señaló Morón.