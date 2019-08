GyM: proceso de colaboración eficaz de exdirectivos no involucra a la compañía

La empresa peruana indicó que no participa del acuerdo de colaboración eficaz de José y Hernando Graña.

Graña y Montero aclaró que no forma parte del acuerdo de colaboración eficaz que sostienen sus ex directivos José Graña Miro Quesada y Hernando Alejandro Graña, pero que sí aportan a las investigaciones de la Fiscalía. A través de un hecho de importancia, la empresa aclaró que no tiene injerencia alguna en la defensa de los exdirectivos de la empresa.

“La compañía viene cooperando con la fiscalía de forma independiente de exdirectivos, mediante la entrega de información relevante para lograr el esclarecimiento de los hechos que se investigan”, precisó.

artículo relacionadoCaso Lava Jato: José y Hernando Graña se acogieron a colaboración eficaz

El fin de semana se conoció que José y Hernando Graña se acogieron a este tipo de colaboración con la Fiscalía al mismo tiempo que se solicitaba contra ellos un pedido de prisión preventiva durante 36 meses.

“Estamos aportando toda la información que requiere la Fiscalía que creemos que hay en este proyecto y en otros información que será de intereses para ellos. Estamos asumiendo nuestra responsabilidad en el caso”, comentó José Graña al salir de dicha audiencia.

El propio fiscal del equipo especial del caso Lava Jato José Domingo Pérez confirmó que el 23 de agosto la abogada de los empresarios hizo llegar la solicitud de colaborar con la justicia en los casos del Metro de Lima y del Gasoducto Sur Peruano.