Sunedu sobre cautelar otorgada a Telesup: "La medida del juez es ilegal"

Martín Benavides, superintendente de la Sunedu, aconsejó a la ciudadanía que “no se dejen sorprender” y que su institución tomará todas las acciones correspondientes para continuar con su mandato.

El jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Martín Benavides, se pronunció sobre la medida cautelar otorgada por un juzgado de Bagua a la universidad Telesup, y sobre la posibilidad que ésta pueda seguir admitiendo alumnos en sus sedes.

“El único hecho conforme a la universidad Telesup es que no ha cumplido ninguna de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC). La universidad lo ha reconocido y durante todo el tiempo que ha durado el proceso de licenciamiento no han podido adecuarse“, señaló Benavides.

Como se recuerda, la Sunedu denegó el licenciamiento institucional a la Telesup hasta en dos ocasiones, luego de comprobar que dicha casa de estudios no cumplía con los indicadores establecidos en la Ley Universitaria. Sin embargo, la universidad presentó tres acciones de amparo en tres lugares distintos: Lima, Talara y Bagua. Los dos primeros fueron desestimados, pero el tercero procedió en una medida cautelar el 9 de octubre.

“Esta medida va en contra del proceso de la Sunedu, en contra de la reforma universitaria y de garantizar a los peruanos una educación de calidad (…) Lo que nos está pidiendo el juez es algo ilegal. No hay ningún reglamento de Sunedu que diga que una universidad cuyo licenciamiento ha sido denegado pueda seguir en el proceso”, comentó el superintendente, quien agregó que confían en que el Poder Judicial actúe inmediatamente sobre el caso y no interrumpan el proceso iniciado por la Sunedu. “Me gustaría invocar a la ciudadanía a que no se dejen sorprender con iniciativas de esta naturaleza”, concluyó Martín Benavides.

Con respecto a que la Telesup pueda continuar admitiendo alumnos en sus sedes —como consecuencia de la medida cautelar—, Benavides señaló que hasta el momento Telesup ha sido la única universidad denegada que no ha presentado su plan de cese de actividades, y que prefiere no pronunciarse sobre la admisión de “una universidad que no cumple con las CBC”.