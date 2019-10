Ley universitaria: la Universidad Científica del Sur se fusionará con Sise

Como se recuerda, la Sunedu denegó la licencia institucional a la Universidad Sise el pasado 15 de octubre. Éste será el primer caso de fusión entre una universidad licenciada y una con licencia denegada.

La Universidad Sise informó a su comunidad educativa que se fusionará con la Universidad Científica del Sur —ambas pertenecen al Grupo Educa_D, junto al Instituto Sise—, luego de que la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) denegara la licencia institucional a Sise el pasado 15 de octubre.

Como se recuerda, la Ley Universitaria establece en su artículo 121 que las universidades privadas cuya licencia ha sido denegada deciden su “fusión, transformación, escisión, disolución o liquidación conforme al procedimiento establecido por la Sunedu”. Sin embargo, la figura de la fusión no había sido explorada hasta el momento por las universidades privadas licenciadas, ya que los pasivos a cargar no resultan atractivos. Según fuentes consultadas por SEMANAeconómica, la fusión aún no ha sido comunicada de manera oficial a la Sunedu.

Así, la universidad fusionada deberá iniciar un nuevo proceso de licenciamiento. El reglamento de la Sunedu establece que ésta tiene un plazo máximo de un año para presentar la solicitud de modificación de la licencia institucional. De igual manera, la Superintendencia puede aprobar la modificación total o parcial de la licencia institucional de la universidad privada, lo que llevaría a aplicar el reglamento de cese de actividades en los ámbitos que no obtengan dicha licencia.

Licencia denegada

A pesar de que Sise cuenta con cuatro locales, estándares de seguridad básica, servicios básicos, laboratorios debidamente equipados y ambientes para los profesores, según reportó la Sunedu, no pudo acreditar el cumplimiento de las otras Condiciones Básicas de Calidad (CBC).

Entre las razones para su cierre estaban la falta de evidencia respecto a sus instrumentos de planificación y gestión, ni garantizó una ruta de mejora de la calidad que permita el cumplimiento de sus objetivos institucionales, de calidad y de evaluación. La Superintendencia también detectó que la Sise no cuenta con una política institucional que permita garantizar el desarrollo y fomento de la investigación, ni garantizó procedimientos de evaluación, aprobación y monitoreo de los proyectos de investigación aplicada y emprendimiento de la universidad.

Por último, presentó inconsistencias en los procesos de selección y contratación de sus docentes, según lo establecido en su reglamento. La universidad tampoco ha demostrado que los convenios de prácticas que celebró cumplan con el fin de contribuir a la inserción laboral, en correspondencia con los perfiles de los programas de estudios ofertados.