Enel Green Power: "Las sobreofertas no son eternas, se terminan en el 2021 o 2022"

La próxima publicación de un decreto supremo del MEM permitiría mayor competencia en el sector eléctrico.

La próxima aprobación en el Ministerio de Energía y Minas (MEM) del decreto supremo que modificará el Reglamento de Generación de Electricidad con Energías Renovables, cuyo proyecto fue prepublicado en noviembre del 2018, permitirá descentralizar la generación de energía solar y eólica.

“Vamos a descentralizar la generación. Una vez que salga la norma los proyectos y oportunidades estarán tanto en el norte como en el sur. Entonces se puede generar un nodo renovable energético del sur porque hay un potencial tremendo. Hay muchas tierras que pueden adquirir valor al instalar plantas solares”, sostuvo Luis Flores Alvarado, gerente de asuntos regulatorios de Enel Green Power, en diálogo con SEMANAeconómica, tras su presentación en el Expo Energía Perú 2019. Durante el evento, el ejecutivo informó que se están realizando estudios en Arequipa, Moquegua, Tacna, Lambayeque, La Libertad y Piura.

La norma, que reconocerá la potencia firme para estas nuevas fuentes de energía, también permitirá una reducción de las tarifas pues las centrales eólicas y solares podrán competir en igualdad de condiciones en el mercado, en el que están las distribuidoras y clientes que pueden contratar directamente su propio suministro de energía. “El beneficio es que promueve la competencia porque habrá más generadores tratando de vender energía a los clientes. La competencia por sí sola genera calidad y rebaja las tarifas”, explicó.

De otro lado, remarcó que el sector viene de una etapa en que los precios han bajado significativamente —90% en energía solar y 70% en energía eólica— debido a una sobreoferta de energía y que los potenciales clientes quieren aprovechar esas tarifas, pero que eso no será posible mientras la regulación no esté lista. “Las sobreofertas no son eternas. Nos han causado impacto a los actores. Ha habido ganadores, sobre todo los clientes que accedieron a precios promocionales. Pero nada de esto es eterno. La sobreoferta se termina a partir del año 2021 o 2022”, señaló. En las subastas se han registrado récords de precios: US$20 o US$30 en el megavatio/hora.

Flores Alvarado añadió que en el sector ya hay proyectos en cartera, como ya adelantó SEMANAeconómica, por lo que la norma debería salir pronto. Si bien reconoció que las inversiones en plantas éolicas o solares se ejecutan rápido, la no publicación de la norma puede retrasar el desarrollo de los proyectos. “Lo que haría [el decreto] es que se active la cadena de valor. Sabiendo que podremos competir en el mercado tiene sentido empezar a ver el recurso, a ver las tierras, contratar ingenieros, hacer estudios ambientales y arqueológicos”, apuntó.