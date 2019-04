CMPC, dueño de Elite y Noble, compró papelera peruana por US$14 millones

La unidad de negocio de productos higiénicos de CMPC, Softys, adquirió el 100% de acciones de Papelera Panamericana.

Softys —filial de la chilena CMPC orientada al negocio de productos higiénicos y sanitarios y con operaciones en ocho países, entre los que está Argentina, México y el Perú— adquirió este martes el 100% de acciones de la arequipeña Papelera Panamericana por US$14 millones. El holding CMPC tiene entre su portafolio marcas como Elite, Nova y Babysec y según información de Euromonitor tiene el 32.5% de participación del mercado.

La compañía peruana es líder en Arequipa —con más de 60% de la participación de mercado— y en la región sur del país. Tienen dentro de su portafolio a las marcas de papel higiénico Ideal y Ego, las servilletas Tess y bobinas de rollo. Al cierre del 2017 la firma reportaba ingresos superiores a los S/48 millones, lo que frente al año previo representó una expansión de 6.4%. En dicho periodo el sur del país aportaba con el 81% de la facturación, mientras Lima aportaba un 14%.

Alberto Muñoz-Nájar, director general de Papelera Panamericana, indicó en octubre del 2017 a SEMANAeconómica que la marca Ideal estaba dirigida a los niveles socioeconómicos B y C; mientras que con Ego apuntan a los niveles D y E. “Al ser el papel higiénico un producto básico, no se genera fidelidad hacia la marca. Si el consumidor no encuentra una marca específica, compra la que esté disponible. Por ello, la distribución juega un rol importante. Tenemos una distribuidora propia en Arequipa y trabajamos con terceros en las demás regiones”, explicó.