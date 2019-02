Scotiabank eleva de 14% a 23% su proyección de crecimiento de inversión minera

La inversión en exploración minera este año se recuperará por el mayor precio del cobre

Scotiabank ha elevado la proyección de crecimiento de la inversión minera de 14% a 23% para el 2019. Esto debido a las inversiones previstas este año en Quellaveco y Mina Justa y la ampliación de Toromocho. Estos tres proyectos, sumados a otros de menor escala, superarían los US$ 6,000 millones en inversión para este año. Ya en el 2018 la inversión minera creció 26%.

El banco proyecta que la inversión en exploración se recupere en el 2019 como respuesta al incremento de los precios de los metales. El precio del cobre ha aumentado casi 10% en lo que va del año. En el 2018 la inversión en exploración minera cayó 15%; el precio promedio del cobre fue US$2.96 por onza.

Para el 2020 la tendencia de los precios estará impulsada al alza, lo que incentivará las inversiones en minería. Los proyectos en lista son Pampa del Pongo, de Jinzhao Perú en Arequipa por US$2,200 millones; Zafranal, también en Arequipa por US$1,157 millones; y Yanacocha, en Cajamarca, por US$2,100 millones.

La inversión en minería para este año no incluye proyectos como Corani, de US$585 millones de inversión, ya que no se prevé que inicie construcción debido a la oposición de autoridades locales. Tampoco la Optimización de Lagunas Norte de US$640 millones. Asimismo, el destino de Tía María también es inestable porque aún no cuenta con los permisos de construcción requeridos.