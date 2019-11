Medicamentos genéricos: fiscalización a farmacias y boticas iniciará en marzo

El viceministro de saluda pública, Gustavo Rosell, indicó que las farmacias que no garanticen un stock mínimo de genéricos recibirán una multa de 2 UIT.

El viceministro de salud pública del Ministerio de Salud (Minsa), Gustavo Rosell de Almeida, informó que a partir de marzo del próximo año todas las farmacias y boticas tendrán que contar con un stock mínimo de medicamentos genéricos en Denominación Común Internacional (DCI). Si no llegase a justificar el incumplimiento, se impondrá una multa de hasta 2 UIT a los establecimientos, equivalente a S/8,400. “Si se ha tenido problemas por abastecimiento, debido a que el local está muy lejos, es razonable que no haya amonestación. Pero si no es así va a haber una multa”, dijo en conferencia de prensa.

El funcionario remarcó que los límites mínimos de disponibilidad de medicamentos genéricos dependerán del tamaño de los establecimiento y de su demanda. “No vamos a exigir a una farmacia que atiende a 2,000 habitantes, lo mismo que a una que atiende a 1 millón de habitantes”, afirmó. Esto deberá estar en el reglamento de la ley, que saldría publicado en la primera semana de diciembre.

Sobre la lista de 40 productos que serán obligatorios para las farmacias y boticas, la directora de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), entidad adscrita al Ministerio de Salud (Minsa), Susana Vásquez, indicó que se contará individualmente la presentación farmacéutica de cada medicamento. Por ejemplo, en la lista podría indicarse paracetamol en tableta y paracetamol en presentación líquida oral en gotas, ambos se contarían como dos productos de la lista de 40.