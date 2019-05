EEUU: El Departamento de Comercio postergó veto a Huawei por tres meses

La medida temporal durará hasta el 19 de agosto, según informó la administración de Donald Trump a la agencia AFP.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos decidió postergar por tres mese el veto de Google y otras tecnológicas estadounidenses a Huawei. La administración de Donald Trump indicó que con la postergación se busca que la compañía china y sus socias “tengan tiempo “para mantener y respaldar las redes y equipos existentes y actualmente en pleno funcionamiento, incluidas las actualizaciones de software”, informó la agencia de noticias AFP. La medida temporal dura hasta el 19 de agosto.

El anuncio se da luego de que Google informara que dejará de brindar soporte técnico y colaboración de Android y los servicios Google a la empresa china Huawei, según detalló la agencia de noticias Reuters. Así, ésta solo podrá acceder a la versión del sistema operativo Android disponible a través de la licencia de código abierto, y que es de libre uso para cualquier usuario.

Además, fabricantes de chips estadounidenses, como Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. y Broadcom Inc. señalaron a sus empleados que no enviarán suministros a Huawei hasta nuevo aviso, según reportó Bloomberg. Infineon Technologies, fabricante alemán de chips, sensores y microcontroladores también habría paralizado la distribución de sus productos -que se utilizan en smartphones, de acuerdo con el sitio Nikkei.