Telefónica podría pagar alrededor de S/700 millones a la Sunat

Telefónica podría recurrir al Tribunal Constitucional para revertir parte del fallo de la Corte Suprema.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia falló en uno de los casos que enfrentan a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y Telefónica del Perú por controversias tributarias. El fallo favorece a la Sunat en dos de los cinco reparos y a Telefónica, en los tres restantes. Según Claudia Suárez, jefa de la Sunat, el monto de la deuda supera los S/700 millones.

Uno de los reparos que resultaron a favor del Estado está relacionado a cargas financieras. Hace casi diez años Telefónica elaboró una metodología para identificar qué porcentaje de su endeudamiento en los años noventa se destinaba a inversiones en el negocio móvil; la Corte Suprema desestimó esta metodología en este último fallo. El otro reparo está relacionado a un caso de deducción tributaria. Las normas contables señalan que se debe identificar qué porcentaje de los gastos administrativos tienen relación con la supervisión de la construcción de activos, con la finalidad de determinar la deducción del impuesto la renta. La sentencia rechazó el porcentaje utilizado por Telefónica y concluyó que la deducción realizada fue incorrecta.

Con respecto a los otros tres repartos —provisión de cobranza dudosa, depreciaciones no aceptadas por activos fijos y retiro de bienes del accionista mayoritario—, el Poder Judicial ordenó un nuevo pronunciamiento debido a que la decisión de la Corte Superior no fue debidamente sustentada.

Con este fallo, se agotan formalmente las instancias judiciales para el caso. Sin embargo, según Claudio Cajina, socio senior del estudio Dentons, si Telefónica concluye que la resolución está ‘mal motivada’, podrían someterla a un proceso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), lo cual alargaría aun más el proceso. Telefónica tiene 30 días desde la notificación de la sentencia para optar por esta vía.

La Sunat detalló en un comunicado que los S/700 millones no constituyen una deuda exigible de manera coactiva, es decir, Telefónica todavía no está obligada a pagar esa deuda. Sin embargo, “nada impide que la empresa pague por aquellas observaciones en las que el pronunciamiento ya es definitivo en el Poder Judicial”, señaló la entidad. Fuentes legales relacionadas al sector indicaron que la deuda no es exigible de manera coactiva pues existen medidas cautelares que impiden la determinación de montos definitivos ‘reales’.

Telefónica desmiente

En un comunicado, Telefónica aclaró que la resolución de la Corte Suprema no implica un pago de deuda por alrededor de S/5,000 millones, tal como lo indicó un medio local. “El monto máximo discutido en este caso no supera los S/700 millones en cinco reparos. De estos cinco reparos sólo en dos de ellos el resultado ha sido adverso […] Sin perjuicio de la evaluación que continúa realizando la compañía, un eventual impacto derivado de esta resolución es mucho menor a los S/700 millones”, indicó la empresa.

Si bien Telefónica no ha confirmado que recurrirá al TC por este caso, sí señaló que “esta resolución no cierra en definitiva los procesos generados por la controversia tributaria, lo que nos permite aún confiar en que se resuelva con justicia y de acuerdo a ley”. “Más de la mitad de los procesos judiciales en curso (21) han sido iniciados por la procuraduría pública de la Sunat contra resoluciones del Tribunal Fiscal que fueron favorables al contribuyente”, agregó.

Finalmente, la empresa aclaró que esta controversia tiene más de 20 años y se han acumulado moras e intereses por más del 500% de la deuda original. “Es un sistema que sanciona de forma injusta y desproporcionada a quienes tienen una discrepancia legítima con la Sunat por temas interpretables”, criticó.