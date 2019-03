Cruz del Sur renueva su flota con la compra de buses Mercedes-Benz

La empresa peruana adquirió 18 buses nuevos por la suma de S/17.5 millones.

La empresa peruana de transporte Cruz del Sur añadió 18 buses Mercedes-Benz O 500 RSD 2441 a su flota por la suma de S/17.5 millones. Esta inversión estará destinada al servicio de transporte interprovincial de pasajeros a las zonas principales del interior del país. La adquisición representa la primera alianza comercial entre Cruz del Sur y el concesionario automovilístico Divemotor, representante de las marcas de automóviles Mercedes-Benz, Fiat, Jeep, Dodge y Ram.

La adquisición surge de la decisión corporativa de la empresa por mantener actualizada su flota de buses. “Nosotros tenemos un patrón de renovación constante, por lo que nuestra flota tiene en promedio dos años y medio. La vida útil de los buses es de un millón y medio de kilómetros, los cuales se recorren en aproximadamente 5 o 6 años, por lo que tenemos que mantener renovando e incorporando lo último en tecnología automotriz”, comentó Luis Ramirez, gerente general de Cruz del Sur a SEMANAeconómica.

Los buses adquiridos por la empresa buscan otorgar una mejor relación peso/potencia para el tránsito en las carreteras peruanas, lo cual incrementaría la seguridad. Estos poseen un motor de 410 caballos de potencia, y diversos sistemas de seguridad como el AEBS (sensor de frenado), LDSW (lector de carril), ACC (control de crucero adaptativo), ESP (sistema antivuelco), EBS (frenos electrónicos) y TPMS (sensor de presión de neumáticos), además de una caja manual GO 240 de 8 cambios.

El siguiente paso de la empresa será implementar el uso de buses eléctricos dentro de su flota. “Ahora tenemos un demo en el distrito de San Borja en comunión con su alcalde y sus autoridades. Hemos puesto un bus eléctrico en circuito urbano para vincular algunos puntos que el transporte público no cubre para recabar monitoreo de estándares operativos y demás, y con todo eso hacer el know how para preparar los proyectos en sí”, comentó Ramírez.