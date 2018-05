Capital Economics: "Argentina probablemente se dirige a una recesión"

Capital Economics también estimó que el crecimiento de los mercados emergentes se desacelerará este año.

El rescate de alrededor de US$30,000 millones que otorgaría el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Argentina no sería suficiente para evitar una recesión económica, en un contexto en que el peso se sigue depreciando, proyectó Capital Economics. “Argentina probablemente se dirige a un recesión, ya sea que acepte o no un rescate del FMI”, indicó en un reporte. No obstante, indicaron que el efecto de la economía argentina para el resto del mundo debería ser insignificante, dado que representa el 0.7% del PBI mundial.

Capital Economics recordó que en el pasado las crisis de países “pequeños”- que representan menos del 1% del PBI mundial- como Tailandia y Grecia tuvieron consecuencias globales significativas: la crisis de Asia sudoriental y de la zona euro. No obstante, sostuvieron que hay pocas señales de un posible contagio regional de Argentina y Turquía, país que este año también se vio forzado a subir las tasas cuando la lira cayó a mínimos contra el dólar.

En entrevista con el Diario Financiero, el economista para América Latina de Capital Economics, Edward Glossop, señaló que la crisis argentina se explica porque no se soluciona tres factores que merman la economía: al gran déficit de cuenta corriente, déficit fiscal y la inflación aún alta. “Macri y su equipo no han hecho frente a los desequilibrios que dijeron que solucionarían. Esto no pasó de un momento a otro. No han estado resolviendo los problemas con suficiente rapidez y permitieron que fueran creciendo durante los últimos 12 o 18 meses”, anotó. Agregó que la recesión de la economía podría darse en el segundo semestre.

Por otra parte, Capital Economics proyectó que el crecimiento de los mercados emergentes se desacelerará este año. El Banco Mundial señaló en enero que las economías emergentes, en particular de los exportadores de materias primas, crecerán 4.5% en 2018 y a un promedio de 4.7% en 2019 y 2020. El crecimiento de dichas economías, a criterio del organismo, impulsarán el crecimiento de la economía mundial, que se expandiría un 3.1% este año.

“Es cierto que las perspectivas a corto plazo para los productores de productos básicos como Brasil y Rusia son bastante optimistas, y las perspectivas para India han mejorado. Pero el crecimiento, en gran parte de Asia emergente y Europa del Este, ha alcanzado su punto máximo”, proyectó. Agregó que el crecimiento de China se desacelera en los próximos trimestres debido a la política fiscal y monetaria, lo que arrastrará el crecimiento del resto de economías emergentes de Asia.