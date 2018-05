EEUU anunció aranceles al acero y aluminio de México, Canadá y UE

Tras el anuncio, México informó que impondrá medidas equivalentes a diversos productos

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, anunció la aplicación de aranceles a México, Canadá y la Unión Europea; éstas comenzarán a aplicarse a la media noche de hoy. “Hemos decidido no extender la exención para la UE, Canadá y México, por lo que estarán sujetos a los aranceles del 25% [para las importaciones de acero] y 10% [para las de aluminio]”, indicó Ross, de acuerdo a Reuters.

Ross detalló que podría haber flexibilidad sobre estas medidas en el futuro, ya que el presidente Donald Trump tiene autoridad para hacer “lo que desee” en materia comercial. Además, precisó que la decisión de imponer aranceles para México y Canadá fue tomada tras la extensión de las conversaciones sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y explicó que no hay fecha precisa para el término de las negociaciones.

El secretario de Comercio agregó que si Canadá y México deciden tomar medidas de represalia, como la aplicación de nuevos aranceles, esto no afectaría la capacidad de seguir renegociando el TLCAN. La decisión de aplicar aranceles ya había sido adelantada por el diario The Washington Post, que detalló que el presidente estadunidense decidió escalar su guerra comercial global debido a que se encuentra “frustrado” por el hecho de que sus socios comerciales no aceptaron sus demandas.

artículo relacionadoMéxico podría salir del TLCAN si no obtiene beneficios en renegociación

Tras el anuncio, el gobierno de México lamentó “profundamente” la decisión de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio bajo el criterio de seguridad nacional. Agregó que impondrá medidas equivalentes a diversos productos—como aceros planos, lámparas, embutidos y manzanas— ante las medidas proteccionistas anunciadas por Ross. “Esta medida estará vigente en tanto el gobierno estadounidense no elimine los aranceles impuestos”, indicó. México es el principal comprador de aluminio y el segundo de acero de Estados Unidos.

Cabe recordar que en abril pasado el gobierno de Trump extendió hasta el 1 de junio la exención a México, Canadá y la Unión Europea para la imposición de aranceles a sus exportaciones de acero y aluminio a Estados Unidos. A mediados de mayo, Ross, indicó que el mandatario decidiría si extendía las exenciones arancelarias a México o Canadá, dependiendo del avance de las negociaciones del TLCAN.

El pasado martes la administración estadounidense también anunció que impondrá un arancel de 25% sobre US$50,000 millones de productos chinos que contengan “tecnología industrialmente importante”, incluidos los relacionados con el programa “Made in China 2025”.