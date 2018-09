Donald Trump confirmó aranceles por US$200,000 millones a productos chinos

El presidente de EEUU indicó que las nuevas tarifas serán implementadas el 24 de septiembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir del 24 de septiembre implementarán nuevos aranceles del 10% sobre un importe global de US$200,000 millones de importaciones chinas. China anunció represalias contra las nuevas tarifas comerciales por US$60,000 millones, que van desde el gas natural licuado hasta ciertos tipos de aviones, lo que aumenta el riesgo de que Trump pueda pronto imponer aranceles sobre prácticamente todos los productos chinos que compra Estados Unidos, de acuerdo a Reuters.

El Consejo de Estado de China —su máximo órgano ejecutivo— ha instado a Washington a evitar una agravación de la guerra comercial que mantienen y ha asegurado que espera que se produzca un diálogo al respecto. También ha detallado que esperan “que la parte estadounidense cese las tensiones comerciales y que China y EEUU, mediante un diálogo equitativo, sincero y pragmático y a base de respeto mutuo, defiendan de manera conjunta el provecho mutuo de las relaciones comerciales bilaterales”.

A su turno, Trump defendió su decisión y afirmó que China está tratando de impactar en el resultado de las elecciones en las regiones donde los republicanos se juegan los puestos en noviembre. “Lo que no entienden es que esta gente son grandes patriotas”, afirma, “y entienden que se están aprovechando desde hace años de Estados Unidos en comercio”. “También saben que soy el único que sabe como pararlo”, añadió.

China has openly stated that they are actively trying to impact and change our election by attacking our farmers, ranchers and industrial workers because of their loyalty to me. What China does not understand is that these people are great patriots and fully understand that…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2018

