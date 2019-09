'Pico y placa' para camiones inicia este martes 10 de septiembre

Restricciones serán aplicadas en las principales vías de transporte de carga. Municipalidad de Lima definió marcha blanca.

La Municipalidad de Lima que este martes 10 de setiembre se inicia el Plan de restricción vehicular ‘pico y placa’ para el transporte de carga y mercancías, que tendrá un tramo inicial de marcha blanca hasta el 22 de setiembre, según un decreto de alcaldía publicado en El Peruano.

La restricción se aplicará en la Panamericana Sur (tramo Av. Mateo Pumacahua hasta la Av. El Derby) y posteriormente, en una fecha por determinar, también en la Vía de Evitamiento (tramo Av. 07 de junio hasta Av. Plácido Jiménez) y en la Panamericana Norte (desde la Av. Universitaria hasta Av. Juan Vicente Nicolini).

En dichas vías quedará restringida la circulación de los vehículos con carga mayor a las 6.5 toneladas en el horario comprendido entre las 6:30 hasta las 10:00 horas, y entre las 17:00 hasta las 21:00 horas, de lunes a sábado, según el último dígito de la Placa Única de Rodaje.

El número par (incluido el cero) no podrá circular los días lunes, miércoles y viernes; mientras que el número impar los días martes, jueves y sábados. Los días feriados y no laborables (sector público y privado) no se aplicará esta medida.

Circulación por la derecha

El decreto indica también que cuando toque circular, según el último dígito de la placa, los camiones deberán hacerlo por los dos carriles de la derecha. Para ello, se establecerán tramos con señalización y/o elementos de segregación.

Centro Histórico

En el Centro Histórico de Lima sólo está permitida la circulación de vehículos de carga con menos de 6.5 toneladas de peso bruto vehicular o peso bruto vehicular combinado, entre las 23:00 a 6:00 horas, salvo autorización expresa del órgano competente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, salvo tengan carrocería pick up.

Excepciones

Las condiciones dispuestas en este Decreto de Alcaldía no son aplicables a los vehículos de propiedad de las entidades públicas, del servicio de transporte y custodia de dinero y valores, vehículos de emergencia, vehículos destinados a servicios públicos, Fuerzas Armadas, PNP, vehículos destinados para el recojo y transporte de residuos, transporte de materiales peligrosos, entre otros.