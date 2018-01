Gobierno enviará proyectos de ley de urgencia tras renunciar al pedido de facultades

El Ejecutivo le daría prioridad a los proyectos de ley sobre temas económicos y de gestión de riesgos de desastres.

Tras anunciar que el Ejecutivo no insistirá en solicitar facultades legislativas al Congreso durante el receso parlamentario, la presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Mercedes Aráoz, explicó que pueden enviar normas con carácter de urgencia al Congreso para que sean debatidos por la Comisión Permanente.

“No tenemos por qué presionar por facultades cuando en este momento están en otra etapa. Y podemos más bien insistir o enviar normas, las cuales las podemos enviar de carácter de urgencia para poderlas ejecutar. Creo que por ese lado se puede trabajar”, manifestó Aráoz en una conferencia de prensa en la sede de la PCM.

Aráoz remarcó que la Comisión Permanente, el único grupo de trabajo que sesionará hasta que culmine el receso, no puede delegar facultades al gobierno, pues esa es una atribución que le corresponde al Pleno. “Solamente está instalada a la que [el Pleno] le ha delegado facultades, y no se le han delegado facultades para delegar facultades. No conviene insistir por esa vía.”, declaró.

Pero la Comisión Permanente sí puede revisar normas urgentes para el Ejecutivo. Según la resolución que delegó facultades del Pleno a ese grupo de trabajo, puede legislar sobre “las proposiciones del Poder Ejecutivo enviadas con carácter de urgencia”.

En diálogo con SEMANAeconómica, el vocero y parlamentario oficialista Juan Sheput comentó que el gobierno le daría prioridad al tema económico y al de gestión de riesgos de desastres. “Esos son los principales”, apuntó. Sin embargo, advirtió que la aprobación de las normas no sólo dependerá del Congreso, sino de que haya “predisposición de los ministros para visitar a los parlamentarios y convencer”.

Durante la conferencia, Aráoz aseguró que había recibido una respuesta positiva de los congresistas, entre ellos el presidente de la Comisión de Defensa, presidida por el aprista Javier Velásquez Quesquén. “He tenido una buena respuesta de varios congresistas que consideran que si algunos normas son prioritarias, por ejemplo hay temas de gestión de riesgos de desastres. Y el presidente de la Comisión de Defensa me ha dicho si esto es prioritario envíalas y yo puedo convocar y podemos trabajarlas”, indicó.

También contempló la posibilidad de que algunas normas sean enviadas a la Comisión de Economía, presidida por el oficialista Guido Lombardi. “Algunas pueden ir a la Comisión Economía. Algunas eran normas que ya estaban en agenda en el legislativo y nosotros queríamos acelerarlas, ellos pueden ponerlas en prioridad”, destacó Aráoz.

Uno de esos proyectos es el que propone que las cooperativas de ahorro y crédito sean supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Esta iniciativa ya tiene un dictamen favorable de la Comisión de Economía.