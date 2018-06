Gobierno y transportistas se reunirán este lunes para evitar huelga indefinida

Mesa de negociación no logró acuerdos el último viernes. Paro está convocado para el próximo martes 5 de junio.

Representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio del Ambiente (Minam) y Sunat volverán a reunirse este lunes 4 de junio con el Consejo Nacional de Transportistas Terrestres (CNTT) para continuar con las negociaciones que buscan evitar una huelga nacional indefinida de transportistas el próximo martes 5 de junio, debido a los costos de los peajes y el alza del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles. “Vamos a volver a reunirnos este lunes y, si no llegamos a ningún acuerdo, iremos a una huelga indefinida”, declaró a Perú 21 Javier Marchese, presidente del CNTT.

El gremio no ha solicitado la derogación del decreto que elevó el ISC, sino la devolución del impuesto en el caso del diésel. Inicialmente exigieron que el porcentaje a devolver sea del 100%, sin embargo el Ejecutivo ha propuesto que sea del 30% para vehículos cuya antigüedad no sea mayor a los cinco años, del 10% para unidades de cinco a 10 años de antiguedad, y de 5% para los vehículos que tengan más de diez años de antiguedad. Sin embargo, el ofrecimiento del gobierno no ha sido aceptado por los transportistas. Según Marchese, las autoridades evalúan un nuevo porcentaje.

Las negociaciones comenzaron el 15 de abril y hasta la fecha se han realizado más de diez reuniones. En lo que concierne a los peajes, Marchese manifestó a El Comercio que el gobierno ha planteado revisar dos concesiones: la Autopista Norte, operada por DHL, y la Autopista del Sol, concesionada a Covisol. Lo que pide el CNTT es que el Estado les devuelva la mitad del costo total gastado en peajes en las carreteras concesionadas.