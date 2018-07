CNM inició proceso de vacancia a Julio Gutiérrez tras difusión de audios

Además, el Consejo recomendará al Congreso el proceso de remoción del consejero Iván Noguera.

El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez, informó que la institución —encargada de nombrar, ratificar o destituir a jueces y fiscales en todo el país— inició un proceso de vacancia contra el consejero Julio Gutiérrez, luego de la difusión de unos audios que denotarían tráfico de influencias. También se decidió recomendar al Congreso la remoción del consejero Iván Noguera.

Caso Gutiérrez

El funcionario informó que la próxima semana evaluarán la vacancia de Julio Gutiérrez, quien está suspendido mientras dure el proceso de vacancia. “La próxima semana sabremos si es que el colega es absuelto o se produce la vacancia definitiva”, dijo. Según la ley orgánica del CNM, la vacancia procede por causales como la incapacidad moral, el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo y la violación de la reserva de su función.

De acuerdo a los audios difundidos por IDL Reporteros, Gutiérrez le comunicó al titular de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos que su recomendado, el abogado puneño César Ccallomamani, había aprobado una entrevista personal –última fase en los procesos de concurso– y con eso ya había sido nombrado como fiscal adjunto provincial penal del distrito judicial de Puno. Luego, Ríos y Gutiérrez hablaron sobre un proceso judicial vinculado a Enapu, cuyo gerente general era Javier Prieto Balbuena. “El proceso está relacionado con demandas laborales presentadas por extrabajadores portuarios para ser reincorporados en sus puestos de trabajo”, informó el medio de investigación.

artículo relacionadoReforma en el CNM: siete proyectos de ley están pendientes en el Congreso

Casos Noguera y Aguila

Velásquez informó que no iniciarán un proceso de vacancia contra Noguera, pero sí recomendarán al Congreso iniciar un proceso de remoción. “El Congreso de la República tomará la decisión definitiva”, sostuvo Velásquez, tras indicar que Noguera seguirá ejerciendo sus funciones con normalidad.

Los audios consignados por IDL Reporteros revelan que el 5 de febrero pasado, el consejero del CNM, Iván Noguera, llamó al teléfono móvil de Walter Ríos para pedirle que suscriba un convenio con Telesup, la universidad del excongresista José Luna Gálvez; la esposa de Noguera, Flor de María Sisniegas, es decana de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de esa universidad. Noguera llegó al Consejo como representante de las universidades privadas. Actualmente, el Pleno CNM tiene siete miembros, estos son elegidos por la Corte Suprema, la Junta de Fiscales Supremos, las universidades (uno por las nacionales, uno por las particulares) los Colegios de Abogados y los demás Colegios Profesionales.

Sobre el consejero Guido Aguila, Velásquez sostuvo que no será investigado debido a que no encontraron “un audio directo”. Como se recuerda, no se escucha la voz de Aguila en alguna llamada telefónica, pero sí figura en uno de los audios de forma indirecta. IDL Reporteros consignó que Walter Ríos le propuso al jefe de la unidad de Planeamiento y Desarrollo de la Corte, Aldo Mayorga, hacer cambios de personal para poder promover a una persona recomendada por el consejero Aguila. Se trata de Verónica Rojas Aguirre, entonces encargada del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 de la Corte del Callao.