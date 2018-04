Daniel Córdova, de Produce, ofreció cambio de viceministro a pescadores en paro

El ministro aclaró que ya había tomado la decisión de cambiar a Héctor Soldi antes de negociación con pescadores.

El ministro de la Producción, Daniel Córdova, ofreció a inicios de abril cambiar de viceministro de pesca y acuicultura en una ronda de negociación con pescadores artesanales, quienes estaban acatando en ese entonces un paro nacional.

“Acá estoy haciendo algo que de repente no es muy correcto, pero lo voy a hacer y el tema es el siguiente. Ustedes me solicitan cambio de viceministro. Eso es lo que yo les doy. ¿Con eso levantan la medida de fuerza y me dan 30 días?”, afirmó el titular de Produce, en un video difundido por el programa televisivo Panorama.

En efecto, los integrantes de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP) se reunieron el pasado 4 de abril con el titular de Produce.

El gobierno informó que, en esta reunión, se acordó levantar la medida de fuerza y se anunció otros acuerdos como la instalación de mesas de trabajo para solucionar la problemática relacionada al otorgamiento de los permisos de pesca en un plazo máximo de 30 días y la publicación, por parte de Sanipes, de la lista de las infraestructuras pesqueras habilitadas para descargar productos destinados a la Unión Europea. En el comunicado oficial no se hace mención a cambio de viceministro.

artículo relacionadoProduce: Javier Atkins asumirá el viceministerio de Pesca y Acuicultura

En diálogo con Panorama, Córdova señaló que la decisión de cambiar a Héctor Soldi, viceministro de pesca desde julio del 2016, fue tomada antes de la negociación con los pescadores.

“En el contexto de una conversación muy larga, ellos me manifiestan su disconformidad respecto del viceministro y ellos me piden algo que yo había decidido… Esa decisión [de cambiar a Soldi] la había tomado antes, era independiente a la negociación, pero para que levanten la huelga tengo que utilizar herramientas de negociación política”, afirmó el titular de Produce, quien presentó el fin del paro como uno de los primeros logros de su gestión.

El cambio en el Viceministerio de pesca y acuicultura se oficializó el pasado 13 de abril, cuando aceptó la renuncia de Héctor Soldi y se nombró Javier Atkins Lerggios como nuevo viceministro.

En un comunicado, Produce señaló que “la decisión de realizar este cambio se debió a que el viceministro de pesca no alertó sobre el paro de los pescadores artesanales, no contaba con información de las razones de la huelga, ni el análisis de la situación. Además, no tenía un plan de acción para superar la crisis que atravesaba su sector”.