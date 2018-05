Gremios en contra de alzas del ISC: advierten subida de precios y mayor informalidad

El presidente Martín Vizcarra justificó la medida, que “desincentiva el consumo de bebidas que hacen daño a la salud”.

Los gremios empresariales como la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) se pronunciaron en contra de los decretos supremos que elevan el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), aplicado a las bebidas azucaradas, bebidas alcohólicas, cigarrillos, los combustibles (diésel y gasohols) y vehículos usados.

“No hay modelo económico que me diga que esto no va a terminar en precios mayores para los consumidores”, afirmó Andreas von Wedemeyer, presidente de la SNI, a El Comercio, en referencia al ISC del diésel.

El representante gremial también criticó la forma en la que el gobierno emitió su decisión: vía publicación extraordinaria de El Peruano, sin el tiempo para que las empresas emitan opinión. “Con el aumento del ISC se ha buscado la forma más fácil de mejorar los ingresos del Estado […] Cuando se toman decisiones no transparentes y no planificadas en su forma de ser aplicadas, lo único que se genera es desconfianza”, indicó.

Por su parte, la CCL advirtió un incremento de la informalidad y el comercio ilegal de bebidas alcohólicas. “La subida del ISC va a producir un efecto contrario al deseado. El Estado tendrá una menor recaudación fiscal y se tendrá una migración del consumo de bebidas alcohólicas del mercado formal hacia las del mercado informal”, señaló Javier de la Viuda, presidente del Gremio de Importadores y Comerciantes de Vino, Licores y Otras Bebidas de la Cámara.

“Como gremio, no compartimos la manera como se aprobó el decreto. La mejor forma antes de promulgar el aumento del ISC era juntarse con todos los involucrados y buscar la mejor alternativa para el desarrollo socioeconómico del Perú, a fin que no se aumenten las tasas de manera irreal, con efectos negativos en la recaudación fiscal y no se ponga en riesgo la salud pública debido al mercado informal”, agregó.