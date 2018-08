Usuarios reportan problemas en sistemas de Interbank, BCP, BBVA y Scotiabank

Asbanc confirmó el ciberataque mundial. Usuarios reportan problemas al ingresar a la aplicación móvil y los cajeros.

Desde hace unas horas, diversos usuarios reportaron en sus redes sociales problemas en los sistemas de Interbank, el Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA y Scotiabank. Indicaron que existen problemas para ingresar a las aplicaciones móviles de los bancos y que está fallando los sistemas de las agencias. “Tengo problemas en mi tarjeta de crédito, ingreso al app y me sale que no tengo disponible”, señaló el usuario de Interbank, Jorge Arce.

Los bancos BBVA, BCP y Scotiabank descartaron en sus cuentas oficiales haber sido afectados por el ataque cibernético, luego de conocerse que el FBI había advertido la semana pasado sobre un ataque global a cajeros automáticos. “BBVA Continental reporta que no ha sufrido ninguna incidencia en su sistema operativo y viene atendiendo a sus clientes de manera normal y segura a través de todos sus canales de atención”, señaló al respecto la entidad. Al promediar las seis de la tarde la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) informó que el sistema financiero nacional recibió ataques cibernéticos.

Hola Renato 👋 El BCP no se ha visto afectado por algún incidente similar a lo que nos mencionas. Además, nos encontramos en constante monitoreo para garantizar el correcto funcionamiento de nuestros sistemas. Gracias por escribirnos. — Banco de Crédito BCP (@BCPComunica) August 17, 2018

Hola, QHaRi. Te comentamos que nuestras agencias y nuestros sistemas están operando correctamente y no presentan inconveniente alguno. Puedes realizar tus operaciones por app , web, cajero automático y todos nuestros canales con total normalidad. Cualquier duda, nos cuentas. — Scotiabank Perú (@ScotiabankPE) August 17, 2018

Este medio pudo conocer que diversas empresas recibieron advertencias de sus asesores de seguridad debido al presunto ataque de ramsomware. Las principales recomendaciones son: no abrir link de entidades financieras, no usar los aplicativos móvil, no realizar consulta en cajeros, eliminar mensajes no solicitados, no abrir ni ejecutar archivos adjuntos en esos correos y no realizar descargas ni acceder a enlaces de dudosa procedencia.

ADVERTENCIA

De acuerdo al portal de seguridad cibernética Krebs on Security y el medio de comunicación The Verge, el FBI compartió una alerta confidencial con los bancos el viernes pasado, afirmando que “el FBI ha obtenido informes no especificados que indican que los delincuentes cibernéticos planean llevar a cabo un esquema de retirada de efectivo en cajeros automáticos en los próximos días”.

Los delincuentes pondrían en peligro a un banco o procesador de tarjetas con malware para que tengan acceso a los números de tarjeta de los usuarios del banco. También utilizarían su acceso para modificar los límites de retiro de cajeros automáticos y los saldos de las cuentas, lo que les permite retirar tanto dinero como posean cada cajero automático, según Krebs on Security.

Al respecto, Asbanc señaló que ni bien se recibió la alerta, “los asociados a Asbanc activaron sus protocolos de seguridad y han monitoreado sus sistemas para prevenir cualquier situación que afecte el normal desenvolvimiento de las actividades bancarias en el Perú”. Agregaron que los intentos de ataque que se han registrado desde las tres de la mañana “han sido repelidos con éxito” y lamentaron los “inconvenientes ocasionados”.